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Doğa sporları için toplantı düzenlendi - Son Dakika

Doğa sporları için toplantı düzenlendi

26.01.2022 11:33
Doğa sporları için toplantı düzenlendi

Kentte faaliyet gösteren doğa sporları kulüp temsilcileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Kentte faaliyet gösteren doğa sporları kulüp temsilcileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyette bulunan otomobil, motosiklet, bisiklet, kayak, oryantiring, hava, okçuluk, dağcılık spor branşları il temsilcileri ve kulüp temsilcileriyle doğa sporlarının kent genelinde yaygınlaştırılması ve kulüplerin ihtiyaçlarının ele alındığı toplantı düzenledi. Toplantıda; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım'ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Dizdar da hazır bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin doğa sporları alanında çocuk ve gençlere yönelik özel hizmetler ürettiğine dikkat çeken Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Yıldırım, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın öncülüğünde sizlerle doğa sporları tutkunlarına yönelik birçok farklı çalışmayı, hizmeti ve projeyi uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Fikir alışverişinde bulunuldu

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları Birimi tarafından gerçekleştirilen istişare toplantısında, 2022 yılı faaliyet çalışmaları, tesisleşmeyle ilgili yatırım planlamaları konuşuldu ve fikir alışverişinde bulunuldu. - KOCAELİ

Doğa sporları için toplantı düzenlendi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Otomobil, gençlik, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğa sporları için toplantı düzenlendi - Son Dakika


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