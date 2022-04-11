Doğa tutkunlarından iftar-doğa temalı yürüyüş - Son Dakika
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Doğa tutkunlarından iftar-doğa temalı yürüyüş

11.04.2022 11:55
Doğa tutkunlarından iftar-doğa temalı yürüyüş

Eskişehirli doğa tutkunları iftar-doğa etkinlikleri çerçevesinde belirledikleri güzergahta Yazılıkaya ve civardaki türbeleri gezdikten sonra iftarlarını Kümbet Mahallesi'nde yaptı.

Eskişehirli doğa tutkunları iftar-doğa etkinlikleri çerçevesinde belirledikleri güzergahta Yazılıkaya ve civardaki türbeleri gezdikten sonra iftarlarını Kümbet Mahallesi'nde yaptı.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri Ramazan ayıyla birlikte iftar-doğa etkinlikleri çerçevesinde yürüyüşler düzenliyor. 'İnsan Doğada Mutludur' sloganıyla yola çıkan ekip, son olarak antik medeniyetlerden Frigler'in yaşadığı bölge olarak da bilinen Han ilçesindeki Yazılıkaya'ya yürüyüş düzenledi. Seyitgazi ilçesindeki Sultan Şücaaddin Veli Türbesi'nden başlayan yürüyüş, Seyit Battal Gazi Türbesi, Doğanlı Kale, Gerdekkaya Mezar Anıtı ve Yazılıkaya rotasında devam etti. Etkinlik Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'nde yapılan iftarla sona erdi.

Profesyonel fotoğrafçılar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş boyunca kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Gördükleri güzellikleri ölümsüzleştirmek isteyen doğa tutkunları bol bol fotoğraf çekindi. Doğa yürüyüşlerinin Ramazan ayı boyunca iftar-doğa temasıyla gerçekleştirileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Doğa tutkunlarından iftar-doğa temalı yürüyüş
Doğa tutkunlarından iftar-doğa temalı yürüyüş
Doğa tutkunlarından iftar-doğa temalı yürüyüş
Doğa tutkunlarından iftar-doğa temalı yürüyüş
Doğa tutkunlarından iftar-doğa temalı yürüyüş
Doğa tutkunlarından iftar-doğa temalı yürüyüş

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Eskişehir, Frigler, Ramazan, Kümbet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğa tutkunlarından iftar-doğa temalı yürüyüş - Son Dakika


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