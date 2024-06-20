Doğada bitkin halde bulunan dağ keçisi yavrusu biberonla beslendi

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Doğada bitkin halde bulduğu dağ keçisi yavrusunu biberonla besledi

ERZİNCAN - Erzincan'da 10 günlükken doğada bitkin halde bulunan dağ keçisi yavrusu, biberonla besliyor.

Karabük'ten bayram tatili dolayısıyla memleketi Erzincan'a gelen Şerif Kahraman, doğada bulunduğu esnada annesine ulaşılamayan yavru dağ keçisiyle karşılaştı. Uzun bir müddet annesi beklenilen dağ keçisinin başıboş köpeklerin saldırısına uğramaması için Kahraman keçiyi sahiplendi. Kahraman, oldukça bitkin halde olan yavru dağ keçisini eve getirip biberonla besledi. Bir süre biberonla beslenen dağ keçisi daha sonra DKMP ekiplerine teslim edildi.