DOĞAKA\'nın 116. Toplantısı Hatay\'da Yapıldı

Yerel

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın 116. yönetim kurulu toplantısı Hatay'da gerçekleştirildi. Toplantının başkanlığını Hatay Valisi Mustafa Masatlı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için bölgede çalışmalarını yürüten Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) bölgenin yeniden ihyası ve inşasında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. DOĞAKA faaliyetlerine 2024 yılı çalışma programı çerçevesinde; afet etkisinin az ya da hiç olmadığı yerlerde yerel ekonomik kalkınma odağındaki proje ve faaliyetlerini de sürdürmeye devam ediyor. DOĞAKA'nın 116. Yönetim kurulu toplantısı Hatay Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığı'nda Hatay'da gerçekleştirildi. Toplantıya; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu katıldı. DOĞAKA'nın bölgede yürüttüğü faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda 2025 yılı çalışma programı döneminde de bölgenin yeniden inşa ve ihya sürecine yönelik proje ve faaliyetlere devam edileceği belirtildi. - HATAY