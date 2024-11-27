DOĞAKA'nın 116. Toplantısı Hatay'da Yapıldı - Son Dakika
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DOĞAKA'nın 116. Toplantısı Hatay'da Yapıldı

DOĞAKA\'nın 116. Toplantısı Hatay\'da Yapıldı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın 116. yönetim kurulu toplantısı Hatay'da gerçekleştirildi.

27.11.2024 15:50
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Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın 116. yönetim kurulu toplantısı Hatay'da gerçekleştirildi. Toplantının başkanlığını Hatay Valisi Mustafa Masatlı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için bölgede çalışmalarını yürüten Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) bölgenin yeniden ihyası ve inşasında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. DOĞAKA faaliyetlerine 2024 yılı çalışma programı çerçevesinde; afet etkisinin az ya da hiç olmadığı yerlerde yerel ekonomik kalkınma odağındaki proje ve faaliyetlerini de sürdürmeye devam ediyor. DOĞAKA'nın 116. Yönetim kurulu toplantısı Hatay Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığı'nda Hatay'da gerçekleştirildi. Toplantıya; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu katıldı. DOĞAKA'nın bölgede yürüttüğü faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda 2025 yılı çalışma programı döneminde de bölgenin yeniden inşa ve ihya sürecine yönelik proje ve faaliyetlere devam edileceği belirtildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yerel Yönetim, Ekonomi, Yerel, Yaşam, hatay, Son Dakika

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