Doğal güzellik çöplüğe dönüştü - Son Dakika
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Doğal güzellik çöplüğe dönüştü

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Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Zinav Gölü, doğal güzellikleri ve manzaralarıyla ziyaretçilerini büyülerken, göl ve çevresinde biriken atıklar rahatsızlık oluşturuyor.

27.08.2024 02:41  Güncelleme: 02:51
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Doğal güzellik çöplüğe dönüştü

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Zinav Gölü, doğal güzellikleri ve manzaralarıyla ziyaretçilerini büyülerken, göl ve çevresinde biriken atıklar rahatsızlık oluşturuyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Zinav Gölü, her mevsim sunduğu eşsiz doğa manzaralarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 2010 yılında "Zinav Gölü Tabiat Parkının Turizme Kazandırılması Projesi" kapsamında 1.090.246,00 TL'lik bir bütçe ile hazırlanan ve Ankara Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Turizm Bakanlığına sunulan proje ile Zinav Gölü ve çevresi, doğal güzellikleri koruyarak turizme kazandırıldı. Kanyondan gelen küçük sularla beslenen Zinav Gölü, yıl boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ancak gölette ve çevresindeki kanyonda biriken insan atıkları, bölgenin doğal güzelliklerini gölgelemeye başladı. Dolan çöp kutularının Reşadiye Belediyesi tarafından düzenli olarak alınmaması, atıkların çevreye dağılmasına ve ziyaretçileri rahatsız etmesine neden oluyor. Doğaseverler, bölgedeki yetkililere çağrıda bulunarak, atık yönetimi konusunda daha duyarlı ve sorumlu bir yaklaşım beklediklerini belirtiyor.

Kaynak: İHA

Reşadiye, Tokat, Çevre, Doğa, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

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