 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Doğalgaz faturalarını yazan çalışan merdivenlerden düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Doğalgaz faturalarını yazan çalışan merdivenlerden düştü

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir çalışan, doğalgaz faturalarını yazarken dengesini kaybederek merdivenlerden düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğalgaz faturalarını yazan çalışan merdivenlerden düştü
20.01.2024 - 20:23,  Güncelleme: 20:26
Abone Ol

Doğalgaz faturalarını yazan çalışan merdivenlerden düştü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir çalışan, doğalgaz faturalarını yazarken dengesini kaybetmesi sonucu merdivenlerden düşerek yaralandı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Didem Sokak'ta buluna Hancı Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak G. doğalgaz faturalarını yazdığı sırada dengesini kaybederek merdivenlerden düştü.

Vatandaşların yardımıyla ambulansa kaldırıldı

Apartmandakilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Burak G'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı vatandaş çevredekilerin yardımıyla ambulansa kaldırılarak Kapaklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burak G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Devlet Hastanesi, Tekirdağ, Kaza, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğalgaz faturalarını yazan çalışan merdivenlerden düştü - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:59:09. #1.12#
SON DAKİKA: Doğalgaz faturalarını yazan çalışan merdivenlerden düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement