Doğalgaz faturalarını yazan çalışan merdivenlerden düştü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir çalışan, doğalgaz faturalarını yazarken dengesini kaybetmesi sonucu merdivenlerden düşerek yaralandı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Didem Sokak'ta buluna Hancı Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak G. doğalgaz faturalarını yazdığı sırada dengesini kaybederek merdivenlerden düştü.

Vatandaşların yardımıyla ambulansa kaldırıldı

Apartmandakilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Burak G'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı vatandaş çevredekilerin yardımıyla ambulansa kaldırılarak Kapaklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burak G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.