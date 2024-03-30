Doğalgaz Sındırgı'nın merkezine ulaştı
BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesi jeotermalle ısınmadan sonra ikinci çevreci enerji doğalgazla buluştu. Doğal şehir Sındırgı'da vatandaşlar ekonomik ve çevreci bir şekilde ısınmalarını sağlayan Jeotermal ısınmanın bulunmadığı bölgeler başta olmak üzere doğalgaz çalışmaları başladı.
Kısa bir süre içerisinde alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte evlerde doğalgaz ateşi yanmaya başladı. Camikebir ve Kurtuluş mahallesinde başlayan çalışmalar ilçe merkezinin tamamına yayılması planlanıyor.
Doğalgaz gibi alt yapıya inen çalışmaların sıkıntılı süreçler doğurduğunu belirten Sındırgı belediye başkanı Ekrem Yavaş " Sındırgıda jeotermalle ısınmayan bölgelerle alakalı nasıl bir çözüm bulunabilir, odun pahalandı, kömür pahalandı, yaşlıyım götüremiyorum, getiremiyorum diyen insanlara bir müjdede vermek için Bismillah dedik AKSA gazla birlikte Sındırgıda doğalgazla ısınma dönemini de başlattık. Yollar kazıldı, çamur oldu, vatandaşlarımızla birlikte belirli bir mağduriyet yaşadık. Ama şimdi ısınma sisteminin devreye alınması ile birlikte de üstünü kapatmaya başlıyoruz.
Sındırgı'da Jeotermal çok önemli bir noktada. Yüzde 65'ine yakın evimiz bugün jeotermalle ısınıyor. Yapılan doğalgaz çalışması birinci etapta Bağlariçi olarak bildiğimiz mezarlığın üst tarafları yani güney kesimi. Kocakonak mahallemizde de imar planı projesi tamamlandığı gibi çalışmalar başlayacak. İmar planı olmayan bir yerde de doğalgaz çalışması yapılamıyor. Yüklenici firmada kısa bir sürede çalışmalarını tamamladı ve 1. Etapta ısınma hizmeti de başladı. Vatandaşlarımız memnun bizler memnun. İnşallah yeni dönemde ilçe merkezinin tamamına en kısa sürede doğalgazı ulaştıracağız.
Yani Sındırgı'nın bütününü kapsayan bir protokolümüz var. Sadece bu bölge değil ama birinci bölge burası ikinci, üçüncü olarak yani 3 yıl içinde Sındırgı'nın tamamı doğalgazla buluşmuş olacak. Doğalgaz asıl lazım olan kısmı sanayidir. Yani buraya BOTAŞ marifetiyle şimdiki taşımayla gelen doğalgazı boru sistemiyle gelmesini sağlamak en büyük önceliğimizdir. Çünkü o geldikten sonra yapılacak salça fabrikasında, turşu fabrikalarında ısıya dayanıklı olarak tarımsal üretim yapma sanayi sistemlerinde mutlaka doğalgaza ihtiyaç var. Doğalgaz bir bölgedeki istihdam demek. İş demek Sanayilerin daha büyük olarak buraya gelmesi anlamına geliyor. Çünkü sanayici yatırımcı doğalgazı olmayan bir yere yatırım yapmayı tercih etmiyor. Bizler de bunu sağlamak imkanları her alanda arttırmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Doğalgazın evler kullanılması büyük sevinçle karşılandı
Hülya Can "Doğalgazı yeni kullanmaya başladık. ve de performans olarak harika. Ocak çok güzel, ısı yönünden kaloriferden 100 kat farklı. Çok farklı, çok güzel. En azından tertemiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Hani bu kadar güzel olacağını beklemiyorduk açıkçası. Biz daha öncesi kalorifer sistemiyle ısınıyorduk. İyiydi ama kömür maliyeti, kirliliği, uğraşması, doğal gaz daha güzel daha temiz. Yıllardır bekliyorduk. Sağolsun belediyemizde diğer emeği geçen herkese teşekkür ederiz yani çok güzel bir çalışma oldu. Hani ekip olarak da çok güzel çalıştılar bizi de yormadılar. ve komşularımda hani çevrem olarak herkes çok memnun doğalgazın gelmesinden." sözlerine yer verirken Şükrü Ekici "Bundan 7-8 sene önce aynı duyuyorduk biz bunu da taşımalı, aynı taşımalı yine de bekliyorduk. Sıcak suya bağlatmadım petekleri şeyleri döşeyeli ben 4-5 sene oldu döşettim. Kaloriferi yakmadım doğalgaz gelecek diye. Bekledik umudumuz gerçekleşti yani" şeklinde konuştu.
Aşçı İsmail Küçük "Yeni işyerimize, Sındırgıya doğalgaz geldi. Şu anda bizde iş yerimize doğalgaz bağlantılarına başladık. Önümüzdeki günlerde, abone olduk. Önümüzdeki günlerde biz artık yemeklerimizi doğalgazla pişirmeye çalışacağız yani. Tüpten kurtulacağız, telaşlı iş. Ama bundan sonra doğalgaz olunca daha rahat bir sisteme geçeceğiz. Vanayı açacağız, yemeklerimizi doğalgazla pişirmeye devam edeceğiz. Yani Sındırgıya beklediğimiz doğalgaz gelmiş oldu. Bizde bundan sonra yemeklerimizi doğalgazla pişireceğiz" dedi.
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