Doğanalan Köyü Güzelleştirme ve Tanıtma Derneği, Tunceli\'deki hanelere Ramazan hediyesi gönderdi

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Faaliyetlerini İstanbul'da yürüten Doğanalan Köyü Güzelleştirme ve Tanıtma Derneği üyeleri, faaliyetleri çerçevesinde Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde SYDV tarafından belirlenen hanelere ulaştırılmak üzere, Ramazan hediyesi olarak gıda kolisi gönderdi.

Doğanalan Köyü Güzelleştirme ve Tanıtma Derneği öncülüğünde, dernek üyeleri ve İstanbul'da yaşayan Doğanalan köylüleri tarafından Ramazan kolileri hazırlandı. Hazırlanan yardım kolileri SYDV tarafından belirlenen hanelere ulaştırıldı. Ramazan kolileriyle, mübarek Ramazan ayında hemşerilerin yanında olmak ve onların gönlüne dokunmanın amaçlandığı belirtildi. - TUNCELİ