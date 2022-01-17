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Doğancı hizmet binası açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Doğancı hizmet binası açılışa hazırlanıyor

17.01.2022 15:04
Doğancı hizmet binası açılışa hazırlanıyor

Osmangazi Belediyesi'nin Doğancı Mahallesi'nde inşa ettiği hizmet binası açılış için gün sayıyor.

Osmangazi Belediyesi'nin Doğancı Mahallesi'nde inşa ettiği hizmet binası açılış için gün sayıyor.

Yatırımlarını, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dikkate alıp şehrin ihtiyacı ve önceliğine göre belirleyen Osmangazi Belediyesi, merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın her mahalleye bir hizmet binası kazandırıyor. İlçenin kırsal mahallelerinden biri olan Doğancı Mahallesi'nde devam eden hizmet binası inşaatında çalışmalar son aşamaya geldi. 85 metrekare taban alan üzerine zemin artı 1 kat olarak inşa edilen ve içerisinde bay bayan tuvaletleri, depo, kıraathane ve mahalle sakinlerinin faydalanacağı çok amaçlı salonun bulunduğu binada elektrik tesisatı, boya ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geleneksel köy kültürünün korunduğu ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir mahalle olan Doğancı Mahallesi'ne kısa bir süre içinde güzel bir hizmet binası kazandıracaklarını söyledi. Belediye olarak Doğancı'da daha önce, üretici kadınların kullanması için eski okul binasını yenilediklerini hatırlatan Başkan Dündar, "Doğancı Mahallemiz, şehirden uzaklaşıp doğayla iç içe, sakin ve huzurlu zaman geçirmek isteyen vatandaşlarımızın, köy kadınlarımız tarafından doğal şekilde üretilmiş ürünlerden alabilmek için sık sık ziyaret ettikleri yerlerden biri oldu. Ekonomik olarak köyümüzün kalkınmasına katkı sağlayan bu projemizden sonra, vatandaşlarımızın talebi üzerine mevcut köy kahvesinin bulunduğu alana bir hizmet binası inşa ettik. Bodrum katında depo ve tuvaletler, giriş katında kahvehanenin bulunduğu hizmet binamızın üst katı ise çok amaçlı salon olarak kullanılacak şekilde planlandı. İnşaat çalışmaları tamamlanan binamızın çevre düzenleme, boya ve elektrik tesisatı çalışmaları yapılıyor. Kısa süre içerisinde bu çalışmaları da tamamlayıp mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu. - BURSA

Doğancı hizmet binası açılışa hazırlanıyor
Doğancı hizmet binası açılışa hazırlanıyor

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Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğancı hizmet binası açılışa hazırlanıyor - Son Dakika


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