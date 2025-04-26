Doğanpınar İlkokulu Yıkıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Doğanpınar Mahallesi'nde 1960 yılında eğitim hayatına başlayan köy ilkokulu, yıllar sonra tamamen yıkılıyor. Bir zamanlar çocuk sesleriyle dolup taşan okul binası, taşımalı eğitimin başlamasıyla birlikte 1990 yılında kapatılmış, öğrenciler eğitimlerini Bandırma merkezde sürdürmeye başlamıştı.

Yaklaşık 35 yıldır kullanılmayan tarihi yapı, geçen zaman içinde ciddi şekilde tahrip oldu. Çatısı çöken, camları ve bacaları kırılan, duvarlarında derin çatlaklar oluşan bina, hem köyün belleğini hem de fiziki bütünlüğünü kaybetti. Artık can güvenliği açısından da risk oluşturan yapının yıkımına karar verildi.

Köy halkı, zaman zaman eski okul binasını depo ve ortak kullanım alanı olarak değerlendirmeye çalışsa da, ilerleyen yıllarda binanın fiziki durumu bu kullanımın da önüne geçti. Doğanpınar Mahallesi Muhtarı Metin Çetin, harabeye dönen okul binasının en kısa sürede yıkılarak, mahallenin ortak kullanımına sunulacak yeni bir alan oluşturulacağını belirtti.

1960 yılından bu yana nice anıya tanıklık eden Doğanpınar İlkokulu'nun yıkımı, mahallede büyük bir hüznü de beraberinde getirdi. - BALIKESİR