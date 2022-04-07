Doğanşehir Belediyesi'nin faaliyet raporu, oy çokluğuyla onaylandı - Son Dakika
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Doğanşehir Belediyesi'nin faaliyet raporu, oy çokluğuyla onaylandı

07.04.2022 15:20
Doğanşehir Belediyesi'nin faaliyet raporu, oy çokluğuyla onaylandı

Malatya'nın Doğanşehir Belediyesi'nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Malatya'nın Doğanşehir Belediyesi'nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Başkanlığında Nisan Ayı Toplantılarına başlayan Doğanşehir Belediye Meclisi, 1.oturum toplantısında Encümen ve Komisyon Üyelerini belirlerken, 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. Doğanşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Nisan Ayı Toplantısı 1.oturumu açılış ve yoklamanın ardından başladı. 2021 Yılı Denetim Komisyon Raporuyla ilgili Meclis Üyelerine bilgiler verildikten sonra Doğanşehir Belediye Meclisi Encümen Üyeleri ile Komisyon Üyelerinin seçimleri yapıldı. Yapılan gizli oylama neticesinde 2022 yılında görev yapacak olan Encümen Üyeliğine Mehmet Öksüz, Nafiz Aktan seçilirken, daha sonra açık oylama usulüyle Komisyon Üyeleri belirlendi.

Yapılan oylamaların ardından Plan ve Bütçe Komisyonuna Nebi Gümüş, Rüstem Çatı ve Salih Bozkurt, İmar Komisyonuna Mehmet Ormancı, Nebi Gümüş ve Hasan Sivri seçildi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, yapılan oylamaların ardından encümen üyeliği ve Komisyon üyeliklerine seçilen meclis üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Zelyurt, 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporu okunduktan sonra Meclis Başkanlığını Meclis 1. Başkan Vekili Hasan Kaplan'a devir etti. Yapılan görüşmelerin ardından Doğanşehir Belediyesinin 2021 Yılı Faaliyet Raporu onaylandı. - MALATYA

Doğanşehir Belediyesi'nin faaliyet raporu, oy çokluğuyla onaylandı
Doğanşehir Belediyesi'nin faaliyet raporu, oy çokluğuyla onaylandı
Doğanşehir Belediyesi'nin faaliyet raporu, oy çokluğuyla onaylandı

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Doğanşehir, Malatya, Gümüş, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğanşehir Belediyesi'nin faaliyet raporu, oy çokluğuyla onaylandı - Son Dakika


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