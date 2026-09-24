Doğanyol’da yatırım turu - Son Dakika
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Doğanyol’da yatırım turu

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Doğanyol’da yatırım turu
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Doğanyol’da bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Doğanyol'da bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi. İlçedeki yatırımları yerinde değerlendiren heyet, muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelirken, deprem konutlarından ulaşım projelerine kadar birçok başlık masaya yatırıldı. Ölmeztoprak, Doğanyol'un ihtiyaçlarının takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Doğanyol'da kapsamlı bir program gerçekleştirdi. Gün boyu süren temaslarda ilçenin yeniden yapılanma süreci, devam eden yatırımlar ve vatandaşların talepleri değerlendirildi. Programın ilk bölümünde Doğanyol Kaymakamı Serhat Bağcı'yı ziyaret eden Vali Yavuz ve Milletvekili Ölmeztoprak, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede deprem sonrası devam eden imar ve inşa faaliyetleri, kamu yatırımları ile öncelikli ihtiyaçlar ele alındı. Milletvekili Ölmeztoprak, kamu kurumları arasındaki iş birliğinin sahadaki hizmetlerin hızlanmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Doğanyol Belediye Konferans Salonu'nda mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirilen toplantıda ise ilçenin farklı mahallelerinden gelen talepler masaya yatırıldı. Muhtarların aktardığı talepleri dinleyen heyet, ilgili kurum temsilcileriyle birlikte çözüm süreçlerini değerlendirdi. Toplantıda altyapı, ulaşım, eğitim ve deprem sonrası ihtiyaçlar başta olmak üzere çeşitli konular görüşüldü.

Muhtarlar ve eğitim camiasıyla buluşma

Program kapsamında Doğanyol Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret eden Vali Yavuz, Milletvekili Ölmeztoprak ve Başkan Er, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Conger ve mahalle muhtarlarıyla görüştü. Muhtarların yerel yönetim hizmetlerinde önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirten Ölmeztoprak, istişare kültürünü güçlendirmeyi sürdüreceklerini kaydetti. Heyet daha sonra Şehit Türkan Türkmen Tekin Ortaokulu'nda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıfları ziyaret ederek, eğitim ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulundular öğrencilerin talep dinlediler. Ziyarette öğretmenlerle de görüş alışverişi yapıldı.

Deprem konutları ve cami inşaatında inceleme

Doğanyol'un İshak Mahallesi'nde yapımı devam eden 21 kırsal deprem konutunu inceleyen heyet, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Konutların tamamlanma süreci ve sahadaki ihtiyaçlar değerlendirilirken, hak sahiplerinin yeni yuvalarına bir an önce kavuşması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. İshak Mahallesi'nde yapımı devam eden cami inşaatını da gezen heyet, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. Milletvekili Ölmeztoprak, bin 500 kişi kapasiteli olarak inşa edilen camide kadınlar bölümü, kütüphane, avlu, imam odası, çay ocağı ve dükkanların da yer alacağı ifade edildi.

Esnafın talepleri dinlendi

Doğanyol ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren heyet, iş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Çarşının gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan esnafın taleplerini dinleyen Ölmeztoprak, "İlçemizin ekonomik hayatına katkı sunan esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Heyet ayrıca Doğanyol Belediyesi'ne ait Çok Amaçlı Düğün Salonu ve Kapalı Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu. Tesislerin mevcut durumu ve ihtiyaçları değerlendirilirken, sosyal yaşamı destekleyen yatırımların önemine dikkat çekildi.

Gölet ve yol projeleri yerinde değerlendirildi

Program kapsamında Gökçe Mahallesi'nde yapımı süren Kutan (His) Göleti sahasında incelemelerde bulunan heyet, projenin ilerleme durumu hakkında bilgi aldı. Milletvekili Ölmeztoprak, tarımsal üretim açısından önem taşıyan yatırımın tamamlanmasıyla bölgedeki su imkanlarının daha etkin kullanılmasının hedeflendiği belirtti. Doğanyol programının son bölümünde ise Pütürge Yol Ayrımı-Doğanyol İlçe Yolu'nda devam eden çalışmalar yerinde incelendi. Yetkililerden bilgi alan heyet, yol tamamlandığında güzergahta mesafenin kısalacağını ve ulaşımın daha konforlu hale geleceğini değerlendirdi.

Şehit ailesine ziyaret

Vali Yavuz, Milletvekili Ölmeztoprak ve Başkan Er Gümüşsuyu Mahallesi'nde yaşayan Şehit Er Mehmet Ogur'un ailesini de ziyaret etti. Şehidin anne ve babasıyla görüşen heyet, şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğuna vurgu yaparak aileye sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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