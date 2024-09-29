Doğaseverin Tahta Sanatı - Son Dakika
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Doğaseverin Tahta Sanatı

Doğaseverin Tahta Sanatı

Bolu'da Abdulkadir Yeniyapı, doğadan ilham alarak tahta parçalarına sanatı işliyor.

29.09.2024 13:22
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Bolu'da 42 yaşındaki doğasever Abdulkadir Yeniyapı, bulduğu tüm tahta parçalarına doğanın sanatını işliyor. Manzara ve vahşi hayvanları tahta parçalarına işleyerek sanata dönüştüren Yeniyapı, eserlerini bin ve 2 bin lira arasında isteyenlere satarak ekonomisine katkı sağlıyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan Abdulkadir Yeniyapı, çocukluktan bu yana merak sardığı resim yeteneğini tahta parçalarına işliyor. Abdulkadir Yeniyapı yaklaşık 6 yıl önce internette gördüğü 'Woodart' tekniğiyle tanıştı. Yeniyapı, Mengen ilçesinde bulunan 20 metrekarelik kamp malzemeleri sattığı dükkanında bu teknik ile sanat eserlerini ortaya çıkarıyor. Hafta sonu doğada gezerek, orada gördüğü manzara ve vahşi hayvanları beynine resmediyor. Dükkanında bulunan yakı aletleriyle bulduğu ağaç parçalarına sanatını işliyor. Yeniyapı, yaklaşık 5-6 günde yaptığı eserleri sosyal medya hesabından paylaşarak ev ekonomisine katkı sunuyor. Çoğunlukla ıhlamur ağacının parçalarından güzel eserlerin ortaya çıktığını belirten Yeniyapı, fiyatı bin-2 bin liradan sanat eserlerini alıcıyla buluşturuyor.

"Hep doğanın içinde olduğum için bunları yaşadım"

Doğaya yakın bir yerde büyüdüğünü ifade eden Abdulkadir Yeniyapı, "Ben doğaya yakın bir yerde büyüdüm. O yüzden hep doğanın içinde olduğum için bunları yaşadım. Gördüm yani. Herhangi bir ağaca sanat işlemeyi severek yapıyorum. Tahtayı bile güzel bir şekilde işleyerek sanata dönüştürebiliyorum yani. Bakarak çizdiklerim de var, bakmadan da çizebiliyorum. Daha önce kara kalem çalışmalarım falan oldu. Elimden geldiğince bir şeyler yapıyorum. Yani destekleyen de oluyor, alan da oluyor, elimdekilerin bir kısmını sattım. Hediye de ettiğim oldu. Benim özel yakı aletlerim var. Değişik uçlar var, ucuna taktığım onları değiştirip değiştirip değişik şekillerde çizim yapabiliyorum" dedi.

"Ben biriktirmek istiyorum"

Eserlerini biriktirmek istediğini dile getiren Yeniyapı, "Ben biriktirmek istiyorum. Dükkanın bir köşesini biraz daha güzelleştirmeye çalışıyorum ama çok isteyen oluyor. Hediye et diyen de oluyor. Bazen daha çizme aşamasında, 'abi ne olursun bunu bana ayır' diyen de oluyor. Onlara hediye ediyoruz veya ücreti mukabilinde veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kötü çizimlerim oldu ama yılmadım"

5-6 yıllık süreçte çok iyi bir noktaya geldiğini belirten Yeniyapı, "5-6 senedir yapıyorum. Gayet severek yapıyorum. Doğadan bulduğum bir eski bir tahtayı mesela selde sürüklenip gelmiş bir çıra parçasına bile çizim yapabiliyorum. Ihlamur ağacına işliyorum genelde. Bir arkadaşım var, kereste fabrikasında ondan istiyorum. Kolay bulunan bir ahşap değil. İnternette gördüm, yabancıların çizdiği birkaç çalışmayı gördüm. Yani çok hoşuma gitti. Bende yapabilirim bunu dedim. Birkaç denemeden sonra böyle kötü çizimlerim oldu ama yılmadım. 5-6 senelik süreçte tecrübe ede ede çok iyi yerlere geldiğimi düşünüyorum şu an. Çizimlerimi beğenerek çiziyorum" diye konuştu.

"Olayı yaşaman lazım"

Ormanlık alanlara gezmeye çıktığını ve orada hayvanları incelediğini söyleyen Abdulkadir Yeniyapı, "Doğada kendim sırt çantamı alıp gezdiğim de oluyor böyle safari tarzında. Yürüyüş yapıyorum yani. Gördüğüm hayvanlar, zaten bu hayvanları ben görmesem yakından izlemesem bunları bu kadar güzel çizemem. Yani internette resimlerde gördüğün şekilde olmuyor. Yani buna bakmadan da çizdiğin oluyor. Olayı yaşaman lazım" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Doğaseverin Tahta Sanatı - Son Dakika

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