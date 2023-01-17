Doğduğuna pişman ettiler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde arkadaşları tarafından doğum günü kutlanan bir genç, yaşadıklarıyla adeta doğduğuna pişman oldu. Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan o anlarda genç önce iple kamelyaya bağlandı daha sonrasında ise kafasında yumurta kırıldı.

Adapazarı ilçesi Aziz Duran Park'ında meydana gelen olayda bir grup genç, arkadaşlarına unutamayacağı bir doğum günü sürprizi için yapmak için toplandılar. Doğum günü olan genci önce iple genci kamelyaya bağlayan arkadaşları, daha sonrasında kafasında yumurta kırdı. Doğum günü kutlanan çocuk, yapılan tüm şakalara rağmen gülmeye devam ederken, yaşanan sıra dışı eğlence anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - SAKARYA