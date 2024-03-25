Meteoroloji Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği; yağışların Erzincan çevresinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı; Erzurum ve Bayburt çevrelerinde kar yağışlı geçeceği; sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülecek. Hava sıcaklığı: mevsim normalleri civarında seyredecek, rüzgar güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji çığ uyarısında bulunarak bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Doğu Anadolu'da Çığ Tehlikesi: Meteoroloji Uyarıyor - Son Dakika
Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
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