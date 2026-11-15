Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak, 40-60 km/saat rüzgar bekleniyor - Son Dakika
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Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak, 40-60 km/saat rüzgar bekleniyor

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Meteoroloji, Ege'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak bekliyor. Doğu Karadeniz kıyılarında yağış yer yer kuvvetli olacak; sıcaklıkta önemli değişiklik beklenmiyor, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgar 40-60 km/saat esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Yurdumuzun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İskenderun Körfezi ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 9

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19

Kaynak: İHA
Doğu KaradenizHava Durumuİç AnadoluGüncelYaşamYerelEgeSon Dakika

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