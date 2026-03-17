Doğubayazıt'ta Ramazan Etkinliği - Son Dakika
Doğubayazıt'ta Ramazan Etkinliği

Doğubayazıt\'ta Ramazan Etkinliği
17.03.2026 21:48
Öğrenciler ve öğretmenler, ilçede ilahiler seslendirerek Ramazan ruhunu yaşattı.

"Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği kapsamında öğretmen ve öğrenciler, İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı etekleri başta olmak üzere ilçenin önemli noktalarında ilahiler seslendirdi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında müzik öğretmenleri ve öğrenciler tarafından "Ey Sevgili" ilahisi seslendirildi. İlahiler Tarihi İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı etekleri ve Ahmed-i Hani Türbesi başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında yankılandı. Etkinlikte Ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çekildi.

Öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen programın, ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarında yapılması ilgi gördü. - AĞRI

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğubayazıt'ta Ramazan Etkinliği - Son Dakika

SON DAKİKA: Doğubayazıt'ta Ramazan Etkinliği - Son Dakika
