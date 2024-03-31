Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi sona erdi, Diyarbakır'da oy sayımı başladı - Son Dakika
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Yerel

Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi sona erdi, Diyarbakır'da oy sayımı başladı

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31 Mart 2024 seçimlerinde yerel yöneticileri belirlemek için oy verme işlemi doğudaki 32 ilde, saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından aralarında Diyarbakır'ın da olduğu 32 ilde oy sayımı başladı.

31.03.2024 17:02
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31 Mart 2024 seçimlerinde yerel yöneticileri belirlemek için oy verme işlemi doğudaki 32 ilde, saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından aralarında Diyarbakır'ın da olduğu 32 ilde oy sayımı başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) güneşin doğuş-batış saatlerini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme işleminin 07.00'de başlatılması saat: 16.00'da ise sona ermesi sakarı aldı. Bu çerçevede saat 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından Diyarbakır'da oy sayım işlemi başladı.

Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi sona erdi, Diyarbakır\'da oy sayımı başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi sona erdi, Diyarbakır'da oy sayımı başladı - Son Dakika

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