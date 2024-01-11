Doğuştan Görme Engelli Rehberlik Öğretmeni Bağlama Çalıyor

Kırıkkale'de yaşayan doğuştan görme engelli rehberlik öğretmeni 43 yaşındaki İsmail Üstün, bağlama çalma yeteneğiyle dikkat çekiyor. Üstün, bu kez kendilerini ziyaret eden Toplum Destekli Polisler için "Allı turnam" türküsünü bağlama ile çaldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli polis memurları, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Görme Engelliler Derneği'ni ziyaret ederek, saygı ve sevgi dileklerini iletti. Dernek başkanı Adnan Çelik'te ziyaretlerinden dolayı polis memurlarına teşekkür etti. Doğuştan görme engelli 43 yaşındaki İsmail Üstün ise sohbetin ardından polis memurları için bir süre bağlama ile "Allı turnam" türküsünü çaldı.

Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulunda rehberlik öğretmeni olarak da görev yapan Üstün, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'daki farklı okullarda sanat, günlük yaşam becerileri, yabancı dil gibi çeşitli kategorilerde eğitim aldığını söyledi.

Üstün, "Sağlam bir eğitim aldım. Bunun içinde sanat, günlük yaşam becerileri, bağımsız hareket becerileri, yabancı dil becerileri var. Bizim temelimiz eğitim. Ailemden memleketimden uzaktaydım. Zorlukları vardı hiç kolay değildi. 8 yaşından 15 yaşına kadar aileden ayrı yatılı bir okulda yaşamak her babayiğidin harcı değil denilecek cinsten ama meyveleri de iyi oldu sonuçta kendimi geliştirme fırsatı bulmuş oldum. Saz çalma bir hobi denilemeyecek kadar az bende. Elime geçtikçe fırsat oldukça çalışıyorum" dedi.

Polislere teşekkür eden Üstün, "Polisin suçlu arayan ve yakalayan yüzünün yanı sıra bu da topluma dönük yüzü. Gerçekten anlamlı bir birim emniyet içerisinde. Hem polise karşı olumlu imaj hem de arkasına sivil toplumun desteğini alabilmek için çalışma yapıyorlar. Engelli gruptaki insanlarla çalışıyorlar farklı gruplarla çalışıyorlar. Onlarda projeler yapıyor ilgimi çekiyor. Arkadaşlara ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dernek Başkanı Adnan Çelik ise, "Derneğimiz 18 yaş üzeri yetişkin bireylerde oluşmakta. Biz daha çok yetişkin bireylere hizmet veriyoruz. Görme engelli bireyin ne sorunu varsa onlara yönelik çalışmalarımız oluyor. Sağlık, kültürel, spor, turizm bu tür ne beklentileri varsa biz onlara yönelik çalışmalar yapıyoruz" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE