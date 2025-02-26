Doktor, Karla Kaplı Sokaklarda Snowboard Yaptı - Son Dakika
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Yerel

Doktor, Karla Kaplı Sokaklarda Snowboard Yaptı

Doktor, Karla Kaplı Sokaklarda Snowboard Yaptı

Ordu'nun Çamaş ilçesinde doktor Tahir Süre, karla kaplı sokaklarda eğlenceli anlar yaşadı.

26.02.2025 14:14
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Ordu'nun Çamaş ilçesinde görev yapan doktor, karla kaplanan sokaklarda snowboard yaptı.

İl genelinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimli noktalarda hayatı olumsuz etkilerken, bazı noktalarda ise eğlenceye dönüştü. Çamaş ilçesinde doktor olan Tahir Süre, karla kaplanan sokaklarda kayak takımlarını hazırlayarak, mesai saatinden sonra snowboard yaptı. Süre, kimi zaman ise bir otomobile bağlanan halata tutunarak, sokakları adeta kayak pistine çevirdi.

Doktor Süre'nin snowboard yaptığı anlar ise aynı ilçede sağlık personeli olan Rıdvan Aktemur tarafından dron ile kayda alındı. Kaydedilen görüntülerde Doktor Süre'nin sokaklarda snowboard yaptığı ve bir otomobilin halat yarımıyla kendisini çektiği anlar yer alıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda izlendi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Doktor, Karla Kaplı Sokaklarda Snowboard Yaptı - Son Dakika

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