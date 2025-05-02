Doktor Refik Kul, Mevlit Programı ile Anıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde uzun yıllar aile hekimi olarak görev yapan ve geçtiğimiz Mart ayında trafik kazasında hayatını kaybeden Doktor Refik Kul, Çıtak köyünde düzenlenen mevlit programı ile anıldı.

Aliağa'nın Çıtak Mahallesi sakinleri, 20 yıl boyunca köylerinde görev yapan ve herkesin gönlünde taht kuran Doktor Refik Kul'u unutmadı. Çıtak Camiinde düzenlenen mevlid programında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar okundu. Program sonunda katılımcılara lokma ikramında bulunuldu. Mevlide, merhum doktorun ailesi ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Mahalle halkı, Doktor Refik Kul'un yalnızca bir hekim değil, aynı zamanda bir dost, bir aile ferdi gibi olduğunu ifade ederek, "20 yıldır köyümüzde büyük bir özveriyle görev yapan Refik hocamızın ardından onu dualarla anmak istedik. Tüm köy halkı olarak ona olan vefa borcumuzu bu şekilde yerine getirmek istedik. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Seni hiç unutmayacağız" dedi.

Trafik kazasında hayatını kaybetti

Doktor Refik Kul, 28 Mart 2025 tarihinde idaresindeki 35 KA 5188 plakalı otomobille İzmir'in Dikili ilçesi Deliktaş mevkiinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanmış, kazada hayatını kaybetmişti. Başta Aliağa olmak üzere tüm sağlık camiasında büyük üzüntü yaratan bu acı kayıp, meslektaşlarını ve hastalarını yasa boğmuştu. - İZMİR