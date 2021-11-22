Doktor Süleyman Törehan Tarık unutulmadı - Son Dakika

26 yaşında vefat eden Dr. Süleyman Törehan Tarık'ın adı, doktor arkadaşları tarafından Kütahya'da oluşturulan hatıra ormanında yaşatılacak.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görevli iken 2021 yılı nisan ayında 'hemofagositik sendromu' olarak bilinen Hemofagositik Lenfohistiyositoz (HLH) hastalığına yenik düşen Doktor Süleyman Törehan Tarık'ı, arkadaşları unutmadı. Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrası genç doktor adına hatıra ormanı oluşturmaya karar veren Törehan'ın arkadaş gurubu, hafta sonu Kütahya'da buluştular.

Antalya başta olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinden Kütahya'ya gelen grubu, merhum Dr. Süleyman Törehan Tarık'ın babası Mustafa Tarık ve arkadaşları karşıladı. Aralarında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede edindiği arkadaşları ile görev yaptığı doktorların da bulunduğu yaklaşık 60 kişilik grup, ilk olarak Merkez Ağızören köyüne hareket etti. Süleyman Törehan'a vefa grubu, burada genç doktor adına fidanlar dikerek adını ölümsüzleştirdi. Dr. Süleyman Törehan Tarık'ın adı, artık Ağızören Köyü'nde oluşan hatıra ormanında yaşayacak. Fidan dikiminden sonra Perli mahallesindeki kabristanı ziyaret eden grup, genç doktoru mezarı başında dualarla yad ettiler.

Süleyman Törehan Tarık, 1995 yılında Kütahya'nın Emet ilçesinde doğmuş ve ilkokuldan itibaren lise dahil tüm okullardan birincilikle mezun olmuştur. İlk girdiği sınav ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmış ve 2019 yılında derece ile mezun olmuştur. İlk girdiği TUS sınavında yine başarı kazanmış 20 Mayıs 2020'de Akdeniz Üniversitesi'nde göreve başlamıştır. Efendiliği ve örnek kişiliği ile herkese kendini sevdiren Süleyman Törehan, 2021 yılı nisan ayında 'hemofagositik sendromu' olarak bilinen Hemofagositik Lenfohistiyositoz (HLH) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. - KÜTAHYA