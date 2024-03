Yerel

Doktorlara bayram ziyareti

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'ni ziyaret ederek, doktorların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Akın ve hastane yönetimiyle bir araya geldi. Daha sonra beraberinde AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Salih Metin ile birlikte doktorları görevleri başında ziyaret eden Başkan Aktaş, günün anısına hediye takdim ettiği hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Başkan Aktaş, "Her meslek fedakarlık gerektirir. Her meslek yoğun bir gayretle icra edilir. Ama hekimlik mesleği özellikle pandemi ve benzeri olaylarla gördük ki gerçekten kahramanca mücadele etmeyi gerektiriyor. Çok önemli bir sektör ve bu manada doktorlarımızın, hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın özel bir gayretini, emeğini görüyoruz. Onlara sağlıklı, sıhhatli aileleriyle birlikte güzel bir ömür diliyorum. Her ne kadar Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'ni gezmiş olsak da tüm hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarımızın, hekimlerimizin de bayramını kutluyorum" dedi.