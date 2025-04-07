Dokuz Eylül Hastanesi'nde Eylem - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dokuz Eylül Hastanesi'nde Eylem

Geniş Video İzle

Sağlık emekçileri, TİS müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından hastane önünde eylem yaptı.

07.04.2025 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yönetimi ile yürütülen toplu iş sözleşmesi(TİS) müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından, hastane önünde eylem gerçekleştirdi.

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yönetimi ile yürütülen toplu iş sözleşmesi süreci çıkmaza girdi. Talepleri karşılanmayan sağlık emekçileri, bugün eylem yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının gerçekleştirdiği eyleme Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, Genel Sekreter Adem Sarıçoban, İzmir Şube Başkanı Özgür Arslan ve şube yönetim kurulu üyeleri de katılarak destek sundu.

Toy: "Emeğimizin karşılığını alana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz"

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy eylemde yaptığı konuşmada, "Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi, işçilerin taleplerini görmezden gelerek haklarımızı yok saymaya devam edemez. Biz, emeğimizin karşılığını alana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İşçilerimizin hakları için yürüttüğümüz bu direniş sadece burada çalışan işçileri değil, tüm emekçi kardeşlerimizi de kapsıyor. Bizim amacımız işçilerimizin onurlu bir yaşam sürmesi ve haklarının teslim edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Sarıçoban: "Emekçiler olarak haklarımızı almak için bir aradayız"

Sendika Genel Sekreteri Adem Sarıçoban ise, "Bugün burada gösterdiğimiz güç yalnızca Dokuz Eylül Üniversitesi'nde değil, tüm ülke genelinde sendikamızın gücünü ve kararlılığını ortaya koyuyor. Bizler, emekçiler olarak haklarımızı almak için bir aradayız ve bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu eylem hem işçilerimizin birliğini hem de sendikamızın güçlü duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.

Sarıçoban, işçilerin hakları için verdiği mücadelenin süreceğini ve her türlü engellemeye rağmen haklarını alana kadar durmayacaklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Politika, Hastane, Sendika, Türkiye, Emekçi, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dokuz Eylül Hastanesi'nde Eylem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
Dilek İmamoğlu’ndan ’Siyasete girecek misiniz’ sorusuna net yanıt Dilek İmamoğlu'ndan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü
Can Yaman’ın ’’İtalya mı, Türkiye mi’’ yanıtı sosyal medyada gündem oldu Can Yaman'ın ''İtalya mı, Türkiye mi?'' yanıtı sosyal medyada gündem oldu!
Otoyol gişelerinde yine kaza Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP’den istifa etti Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
Audi, Trump’ın ek gümrük tarifeleri nedeniyle ABD’ye araç teslimatını askıya aldı Audi, Trump'ın ek gümrük tarifeleri nedeniyle ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
Trump, Çin’in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız Trump, Çin'in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız
MHP, Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetten vazgeçti MHP, Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetten vazgeçti

20:29 Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP’den istifa etti Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
19:22 Audi, Trump’ın ek gümrük tarifeleri nedeniyle ABD’ye araç teslimatını askıya aldı Audi, Trump'ın ek gümrük tarifeleri nedeniyle ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
18:27 Trump, Çin’in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız Trump, Çin'in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız
18:16 MHP, Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetten vazgeçti MHP, Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetten vazgeçti
16:50 648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma 648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma
08:59 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osayi’nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osayi'nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi
08:56 İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor
08:54 Otoyol gişelerinde yine kaza Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
08:49 Can Yaman’ın ’’İtalya mı, Türkiye mi’’ yanıtı sosyal medyada gündem oldu Can Yaman'ın ''İtalya mı, Türkiye mi?'' yanıtı sosyal medyada gündem oldu!
08:47 Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü
08:22 Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
08:13 Dilek İmamoğlu’ndan ’Siyasete girecek misiniz’ sorusuna net yanıt Dilek İmamoğlu'ndan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
08:13 Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 20:58:49. #7.13#
SON DAKİKA: Dokuz Eylül Hastanesi'nde Eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement