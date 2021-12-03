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Dokuz Eylül Üniversitesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

03.12.2021 13:53
Dokuz Eylül Üniversitesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) arasında, üniversite bünyesinde çalışan ve 17 No'lu iş kolu çalışanlarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başarıyla tamamlandı. İşçi ve işverenlerin bütün yasal hak ve sorumluluklarını barındıran toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bir süredir DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Uğur Malayoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, Genel Sekreter Engin Basmacı, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Dilek Eser ve TEZ-KOOP-İŞ Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Sebahattin Şen, İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Caner Fırat ve işyeri temsilcileri arasında devam ediyordu. Görüşmelerin başarıyla tamamlanmasının ardından toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.

Yapılan anlaşma ile mensuplarının hak ve menfaatlerini koruduklarını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Üniversite olarak mensuplarının özlük hakları ve çalışma ortamlarını geliştirmek için sürekli gayret gösteriyor, bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Çalışanlarımızın hak ettikleri emeğin karşılığını alması için elimizden geleni yapıyoruz. TEZ-KOOP-İŞ Sendikası ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesiyle bu konudaki kararlığımızı gösterdik. Biz her zaman emeğin ve emekçilerimizin yanında olmaya devam edecek; onların alın terinin karşılığını almaları için çabalamayı sürdüreceğiz. Biz de mensuplarımızdan verimliliklerini artırarak ülkemize ve kurumumuza hizmet etmek için daha çok çaba sarf etmelerini bekliyoruz. Bu pastayı hep birlikte üretiyoruz ve hep birlikte büyüteceğiz. Pastamız ne kadar büyürse oradan alacağımız pay da o kadar büyüyecektir. Mensuplarımızın fedakarlık göstererek çalışmalarını artıracağını biliyor ve inanıyoruz. Uzlaşı içinde yapılan görüşmeler neticesinde ortaya çıkan sonucun her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor; TEZ-KOOP-İŞ Sendikası yetkililerine ve işçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan anlaşmanın ardından Rektörlük önünde bir araya gelen DEÜ mensupları ve sendika yetkilileri, yapılan anlaşması davul zurna ve halaylar eşliğinde kutladı. - İZMİR

Dokuz Eylül Üniversitesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Dokuz Eylül Üniversitesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Dokuz Eylül Üniversitesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Dokuz Eylül Üniversitesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Dokuz Eylül Üniversitesi, KOOP-İŞ Sendikası, Kooperatif, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dokuz Eylül Üniversitesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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