Dolunay Yürüyüşü ile Kapadokya\'nın Güzellikleri Keşfedildi

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Nevşehir Belediyesi Gençlik Ofisi tarafından, Türkiye'nin çeşitli illerinden üniversite eğitimi için şehre gelen öğrencilere yönelik Dolunay Yürüyüşü düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından açılışı yapılan Gençlik Ofisi, üniversite öğrencilerine yönelik ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Nevşehir'in il oluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen '70. Yılda 70 Etkinlik' programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Kızılçukur Vadisi'nde dolunayın etkileyici görüntüsü eşliğinde yapıldı. 60 üniversite öğrencisinin katılımıyla yapılan etkinlikte yürüyüşe katılan öğrenciler, rehberler eşliğinde Kapadokya'nın tarihi ve doğal güzellikleri arasında keyifli bir yolculuğa çıktı. Öğrencilere yürüyüş boyunca, bölgenin benzersiz coğrafyası ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi verildi. Dolunay Yürüyüşü ile hem spor yapma imkanı bulan hem de dolunayın büyüleyici ışığında Kapadokya'nın masalsı manzaralarını izleyerek stres atma fırsatı elde eden öğrencilere etkinlikte Nevşehir Belediyesi görevlileri tarafından çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. - NEVŞEHİR