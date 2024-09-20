Dolunay Yürüyüşü ile Kapadokya'nın Güzellikleri Keşfedildi - Son Dakika
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Yerel

Dolunay Yürüyüşü ile Kapadokya'nın Güzellikleri Keşfedildi

Dolunay Yürüyüşü ile Kapadokya\'nın Güzellikleri Keşfedildi

Nevşehir Belediyesi Gençlik Ofisi, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği Dolunay Yürüyüşü etkinliği ile şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıttı. Etkinlik, 70. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

20.09.2024 12:26  Güncelleme: 12:48
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Nevşehir Belediyesi Gençlik Ofisi tarafından, Türkiye'nin çeşitli illerinden üniversite eğitimi için şehre gelen öğrencilere yönelik Dolunay Yürüyüşü düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından açılışı yapılan Gençlik Ofisi, üniversite öğrencilerine yönelik ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Nevşehir'in il oluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen '70. Yılda 70 Etkinlik' programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Kızılçukur Vadisi'nde dolunayın etkileyici görüntüsü eşliğinde yapıldı. 60 üniversite öğrencisinin katılımıyla yapılan etkinlikte yürüyüşe katılan öğrenciler, rehberler eşliğinde Kapadokya'nın tarihi ve doğal güzellikleri arasında keyifli bir yolculuğa çıktı. Öğrencilere yürüyüş boyunca, bölgenin benzersiz coğrafyası ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi verildi. Dolunay Yürüyüşü ile hem spor yapma imkanı bulan hem de dolunayın büyüleyici ışığında Kapadokya'nın masalsı manzaralarını izleyerek stres atma fırsatı elde eden öğrencilere etkinlikte Nevşehir Belediyesi görevlileri tarafından çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dolunay Yürüyüşü ile Kapadokya'nın Güzellikleri Keşfedildi - Son Dakika

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