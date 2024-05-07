Donald Trump, Basına Konuşma Yasağını İhlal Ettiği İçin Cezalandırıldı - Son Dakika
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Donald Trump, Basına Konuşma Yasağını İhlal Ettiği İçin Cezalandırıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 'sus payı' davası kapsamında konulan basına konuşma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle bin dolar para cezasına çarptırıldı. Yargıç Juan Merchan, Trump'ın yasağı ihlal etmeye devam etmesi halinde hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Trump'ın ilişki yaşadığı Stormy Daniels'a yapılan ödemelerin mahkeme sürecinde ortaya çıkmasıyla birlikte, Trump'ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

07.05.2024 03:07
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Eski ABD Başkanı Donald Trump "sus payı" davası kapsamında konulan basına konuşma yasağını bir kez daha ihlal ettiği gerekçesiyle bin dolar para cezasına çarptırıldı. Yargıç Juan Merchan, Trump'ın yasağı ihlal etmeyi sürdürmesi halinde hapis cezası verileceğini söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı davaya New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.Yargıç Juan Merchan duruşmada savcıların Trump'ın mahkeme çalışanları ve aileleri ile tanıklar hakkında basına konuşma yasağını 4 kez daha ihlal ettiği yönündeki şikayetini değerlendirdi. Trump'ın 3 yorumunun suç niteliği taşımadığına hükmeden Merchan, 1 yorumunun ise basına konuşma yasağını ihlal ettiğini belirterek Trump'ı bin dolar para cezasına çarptırdı. Yasağı ihlal etmeyi sürdürmesi halinde daha ağır cezalar verileceği konusunda Trump'ı uyaran Merchan, "İlerde hapis cezası düşünmek zorunda kalacağım" dedi. Merchan, Trump'ın mahkeme kararlarına uymaması halinde hapis cezasının "son çare" olacağını vurguladı.

Trump'ın muhasebecisi tanık olarak dinlendi

Duruşmada ayrıca daha önce Trump Organization şirketinin muhasebe departmanında çalışan Deborah Tarasoff tanık olarak dinlendi. Tarasoff, 2017 yılında Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık sus payı ödemesinin karşılığı olarak Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'e gönderilen 35 bin dolarlık 12 çekin Trump tarafından imzalandığını doğruladı. 2015'ten sonra 10 bin doların üzerindeki her ödeme için Trump ya da oğullarından birinin imzasının gerektiğini belirten Tarasoff, Donald Trump'a ithafen "Eğer imzalamak istemezse, imzalamazdı" ifadelerini kullandı.

"Ödemeler yasal gider olarak gösterildi"

Bir diğer tanık olan Trump Organization şirketinin eski finansal kontrolörü Jeffrey McConney de Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık sus payı ödemesinin karşılığı olarak Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'e gönderilen 35 bin dolarlık 12 çek ile ilgili soruları yanıtladı. O dönem Cohen'e yapılan ödemelerin her birinin "yasal giderler" olarak listelendiğini belirten McConney, ödemelerin şirket kayıtlarında bir avukatlık sözleşmesiyle ilgili olduklarını gösteren açıklamalara sahip olduğunu ifade etti.

Trump tarihi davada 4 yıl hapis cezası alabilir

Kamuoyunda "sus payı" davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde "sus payı" ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Trump'ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Donald Trump, Basına Konuşma Yasağını İhlal Ettiği İçin Cezalandırıldı - Son Dakika

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