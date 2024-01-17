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Donald Trump, E. Jean Carroll'un açtığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Donald Trump, E. Jean Carroll'un açtığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı

Eski ABD Başkanı ve iş adamı Donald Trump, eski dergi yazarı E. Jean Carroll'un açtığı 'zarar tazminatı' davası kapsamında New York'ta hakim karşısına çıktı. İlk duruşma taraf avukatlarının açılış konuşmalarıyla sona erdi.

Donald Trump, E. Jean Carroll\'un açtığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı
17.01.2024 - 03:02,  Güncelleme: 03:06
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Eski ABD Başkanı ve iş adamı Donald Trump, eski dergi yazarı E. Jean Carroll'un açtığı "zarar tazminatı" davası kapsamında New York'ta hakim karşısına çıktı. İlk duruşma taraf avukatlarının açılış konuşmalarıyla sona erdi.

Eski ABD Başkanı ve iş insanı Donald Trump, eski bir dergi yazarı olan E. Jean Carroll'un açtığı "zarar tazminatı" davası kapsamında Manhattan federal mahkemesine gelerek gönüllü olarak hakim karşısına çıktı. Cinsel saldırı iddialarıyla ilgili 2019 yılında yaptığı karalayıcı açıklamalar nedeniyle Trump'ın ne kadar tazminat ödemesi gerektiğine karar vermek üzere yapılan ilk duruşmada Carroll da hazır bulundu. Carroll'un avukatı Shawn Crowley, yaptığı açılış konuşmasında daha önce Trump'ın Carroll'a cinsel saldırıda bulunduğuna karar verildiğini söyledi. "Donald Trump, E. Jean Carroll'a cinsel saldırıda bulundu. Bir akşam onu boş bir mağazada yalnız yakalamayı başardı ve ona cinsel saldırıda bulundu. Bu bir gerçek" diyen Crowley "Bu gerçek kanıtlandı ve şu anda tam da sizin oturduğunuz koltuklarda oturan bir jüri bunun yaşandığına karar verdi" ifadelerini kullandı. Trump'ın konu hakkında yaptığı açıklamaların müvekkilini zor durumda bıraktığını savunan Crowley, Trump'ın Carroll'un itibarını zedelediğini ve "hayatının her gününü onun takipçilerinden aldığı nefret ve tehdit mesajlarından korkarak yaşamasına" neden olduğunu ifade etti.

İlk duruşma açılış konuşmaları ile sona erdi

Donald Trump'ın avukatı Alina Habba ise, E. Jean Carroll'un cinsel saldırı iddialarını ortaya atmasından bu yana kariyerinde ilerleme kaydettiğini söyledi. Carroll'ın Trump'ın bazı ifadelerini "talih kuşuna" çevirmeye çalıştığını iddia eden Habba, Carroll'un dava sayesinde yeniden ilgi odağı haline geldiğine dikkat çekti.

Davanın ilk duruşması açılış konuşmalarının ardından sona ererken, Trump önümüzdeki hafta yapılacak ön seçimler öncesinde New Hampshire'da düzenlenecek bir etkinliğe katılmak üzere mahkemeden ayrıldı. Eşi Melania Trump'ın annesinin cenaze töreni nedeniyle Perşembe günkü duruşmayı kaçıracağını açıklayan Trump, Türkiye saati ile çarşamba günü yapılacak olan duruşmaya katılıp katılmayacağını ise belirtmedi.

Tazminat miktarı belirlenecek

Eski ABD Başkanı ve iş insanı Donald Trump, eski bir dergi yazarı olan E. Jean Carroll'un daha önce açtığı davada "cinsel taciz" ve hakaretten suçlu bulunmuştu. Carroll, ilk hukuk zaferinin ardından cinsel saldırı iddialarıyla ilgili 2019 yılında yaptığı karalayıcı açıklamalar nedeniyle Trump'a yönelik ikinci bir "zarar tazminatı" davası açmıştı. Manhattan Federal mahkemesi yargıcı Lewis Kaplan daha önce yaptığı açıklamada, Caroll tarafından açılan yeni davada jürinin sadece Trump'ın ne kadar tazminat ödeyeceğine karar vereceğini belirtmişti. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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