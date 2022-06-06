Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde yaşayan ve Muğla'da çekilen Dondurmam Gaymak filminde 'Çoban Teyze' rolünü oynayan Sultan Kadem, dün evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kadem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Yerel › Dondurmam Gaymak filminin oyuncusu Muğlalı Sultan Kadem hayatını kaybetti - Son Dakika

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