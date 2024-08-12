Dönel kavşakta feci kaza: Minibüs sürücüsü hayatını kaybetti

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Dönel kavşak feci kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybederek minibüsüyle kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi

UŞAK - Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, döner kavşaktan dün karşıya geçerek hurdaya dönen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Uşak- İzmir karayolunda seyreden Abdülkerim Çakmak idaresindeki 06 AC 236 plakalı sarımsak yüklü minibüs, Uşak Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu döner kavşaktan düz karşıya geçerek kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve jandarma ekiplerince çevrede trafik ve güvenlik önlemi alınırken, Uşak-İzmir karayolu bir süre trafiğe kapandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Abdülkerim Çakmak'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada minibüsteki sarımsaklar yola saçılırken, kazanın etkisiyle kavşakta bulunan aydınlatma ve yön tabelaları ise devrildi.