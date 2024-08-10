Yerel

Dönercide çıkan yangın paniğe neden oldu

NİĞDE - Niğde'de faaliyet gösteren dönerci dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, Niğde merkez Ayhan Şahenk Bulvarı Bankalar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide meydana geldi. İşyerinin deposunda çıkan yangın, çalışanlar tarafından kontrol altına alınamayınca itfaiyeye haber verildi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangının çıktığı bölgeyi güvenlik şeridine alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.

İşletmede kullanılan fritöz makinasından çıktığı iddia edilen yangında ölen yada yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.