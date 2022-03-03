Donmak üzereyken kurtarılan yavru ayılardan biri telef oldu - Son Dakika
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Donmak üzereyken kurtarılan yavru ayılardan biri telef oldu

03.03.2022 17:41

Donmak üzereyken kurtarılan yavru ayılardan biri telef olduSİNOP Kastamonu'da donmak üzereyken vatandaşlar tarafından bulunan ve Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altında alınan yavru ayılardan biri telef oldu.

Donmak üzereyken kurtarılan yavru ayılardan biri telef oldu

SİNOP Kastamonu'da donmak üzereyken vatandaşlar tarafından bulunan ve Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altında alınan yavru ayılardan biri telef oldu.

Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sinop Şube Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kastamonu Pınarbaşı Karafaslı köyünde 16 Şubat'ta donmak üzereyken öksüz olarak bulunan yavru ayılar; vatandaşlar tarafından DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş olup veteriner hekimce müşahede altına alınmıştır. DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğü, yavruların bulundukları mevkii ve çevresinde anne ayıyı arama çalışmaları başlatmış ancak anne ayıya ulaşılamamıştır. 22 Şubat'ta yavru ayılarımız Sinop Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize nakledilmiş olup burada gerekli tedavi ve bakımları yapılmıştır. Ayı yavrularımızın anne sütünden yoksun kalmaları nedeni ile sağlık durumları halen ciddiyetini korumakla beraber bir adet yavrumuz yaşamını yitirmiştir. Diğer yavrumuzun bakımı merkezimizde itina ile sürdürülmektedir" denildi.

Donmak üzereyken kurtarılan yavru ayılardan biri telef oldu
Donmak üzereyken kurtarılan yavru ayılardan biri telef oldu
Donmak üzereyken kurtarılan yavru ayılardan biri telef oldu

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Kar etkili oluyor Kar etkili oluyor

Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, Kastamonu, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Donmak üzereyken kurtarılan yavru ayılardan biri telef oldu - Son Dakika


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