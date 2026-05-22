HBB ekipleri Dörtyol\'da teyakkuzda

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, Dörtyol'da etkili olan aşırı yağışların ardından meydana gelen su baskınları ve taşkın riskine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Dörtyol ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yoğun yağışların ardından oluşan olumsuzluklara karşı sahada yoğun mesai yürütüyor.

Şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde hızlı şekilde müdahalede bulunan HBB ekipleri, vatandaşların güvenliği ve hayatın normale dönmesi amacıyla gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Su baskınlarının yaşandığı mahallelerde temizlik, su tahliye ve altyapı çalışmalarına devam eden ekiplerin, iş makineleri ve personelle koordineli şekilde görev yaptığı belirtildi.

Büyükşehir yetkilileri, yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek taşkın riskine karşı tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gerekli önlemlerin alındığını kaydeden yetkililer, saha denetimleri ile müdahale çalışmalarının aralıksız süreceğini bildirdi. - HATAY