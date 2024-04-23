DOSD Meram, Özel Çocuklarla 23 Nisan Bayramını Kutladı

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Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'ın özel çocukları 23 Nisan Bayram'ı özel bir programla kutladı. Ailelerin de katıldığı bu anlamlı program renkli görüntülere sahne oldu. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "DOSD Meram, gerçekleştirdiği bu pragram ile 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir bayramı çok daha güzel ve daha anlamlı bir hale getirdi" diye konuştu.

DOSD Meram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'da renkli bir programla kutlandı. Çocuklar sahneye çıktı ve en güzel gösterileri sergilediler. Programda çocuklar gönüllerince eğlendi, çocuk bayramını doyasıya yaşadılar. TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamalarında şarkılar söyleyen, yüz boyama ile palyaço ve maskotlarla eğlenen özel çocuklara aileleri de eşlik etti.

"Çocuklarımızı iyi ki DOSD Meram'a emanet etmişiz"

Programa katılan veliler de hem DOSD Meram'ın eğitiminden hem de etkinlikten dolayı bir hayli memnun oldu. Programı muhteşem ötesi olarak değerlendiren veli Bengisu Keser, emeği geçen herkese teşekkür etti. 'Çocuklarımız için iyi ki DOSD Meram var' diyen Keser, çocukların bayramı bayram tadında yaşadığını belirtti. Keser, "Çocuklarımızı buraya güven duyarak emanet ettik, iyi ki de etmişiz" diye konuştu.

Bir diğer öğrenci velisi Esra Selin Sancar da genel olarak okulu ve eğitimlerini özel olarak da 23 Nisan kutlamalarını çok beğendiklerini ifade ederek, "Eğitimler çocuklarımız için dolu dolu geçiyor. Burası çocuklarımızın aktifleşmesini ve sosyalleşmesini sağladı" şeklinde konuştu.

Azmi Ekin ise DOSD Meram'ın çok güzel bir hizmet, 23 Nisan etkinliğinin de çok güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, "Burası için ben Başkan Mustafa Kavuş'a yüz yüze de teşekkür etmiştim. Bizler için bundan daha güzel bir hizmet olamazdı. Çocuğum daha önce de eğitim aldı ama buradaki eğitimi hiçbir yerde bulamadık. Çocuklarımıza bu yeri bu eğitimi sağlayanlara şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımız burada çok mutlu" dedi.

"Bu özel bayramımız, özel çocuklarımızla daha anlamlı oldu"

Özel çocuklar başta olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "DOSD Meram'da gerçekleştirdiğimiz kutlama ile Çocuk Bayramımız daha anlamlı ve daha renkli bir hal aldı. Ecdadımızın bu özel hatırasını özel çocuklarımızla kutladık. Onlar eğlendikçe bizler daha mutlu olduk. Allah onların ve ailelerinin mutluluğunu daim etsin. Bu vesile ile değerli hemşehrilerimin bayramını kutluyor, TBMM'nin açılışının yıl dönümünün hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı'nın diğer tüm kahramanlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan ecdadımızı minnet ve şükranla anıyorum." - KONYA