Döşemealtı'nda 23 Nisan korteji - Son Dakika
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Döşemealtı'nda 23 Nisan korteji

23.04.2022 16:09
Döşemealtı'nda 23 Nisan korteji

Döşemealtı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla başladı.

Döşemealtı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla başladı. Yüzlerce araçlık konvoyla ilçeyi baştan başa kat eden Belediye Başkanı Turgay Genç, çocuklara bayrak ve oyuncak dağıtıp vatandaşları selamladı.

23 Nisan Döşemealtı'nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Öğle saatlerinde Yeşilbayır Mahallesinde bir araya gelen yüzlerce araçlık konvoy Atatürk Caddesi'nden yola çıktı. Çocuklar için hazırlanan Çizgi Film kahramanlarından oluşan 23 Nisan otobüsüne binen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'e, başkan yardımcılarının yanı sıra, CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Özbey, Saadet Partisi İlçe Başkanı Metin Kandemir eşlik etti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, yol boyunca ellerinde bayraklarla sokağa ve balkonlarına çıkan vatandaşları selamlayıp bayramlarını kutladı. Başkan Genç çocuklara Türk bayrağı ve oyuncak dağıttı. Döşemealtı'nda her yaştan insanın büyük ilgi gösterdiği bayram eğlencesi gün boyu devam edecek. - ANTALYA

Döşemealtı'nda 23 Nisan korteji
Döşemealtı'nda 23 Nisan korteji
Döşemealtı'nda 23 Nisan korteji
Döşemealtı'nda 23 Nisan korteji
Döşemealtı'nda 23 Nisan korteji
Döşemealtı'nda 23 Nisan korteji
Döşemealtı'nda 23 Nisan korteji

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Turgay Genç, Döşemealtı, Hisarcık, 23 Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Döşemealtı'nda 23 Nisan korteji - Son Dakika


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