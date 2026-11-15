Down sendromlu 29 yaşındaki genç kızın düğün hayali Edirne'de gerçeğe dönüştü - Son Dakika
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Down sendromlu 29 yaşındaki genç kızın düğün hayali Edirne'de gerçeğe dönüştü

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Down sendromlu 29 yaşındaki genç kızın düğün hayali Edirne\'de gerçeğe dönüştü
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Down sendromlu 29 yaşındaki genç kızın düğün hayali Edirne\'de gerçeğe dönüştü
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Edirne'de down sendromlu 29 yaşındaki genç kız için Öğretmenevi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düğün töreni düzenlendi. Gelin arabası konvoyu, takı merasimi, pasta kesimi ve ağabeyiyle dansın yer aldığı tören yakınlarına duygusal anlar yaşattı.

Edirne'de yaşayan 29 yaşındaki down sendromlu Şebnem Kuzu'nun gelinlik giyme ve düğün hayali, düzenlenen görkemli bir törenle gerçeğe dönüştü.

Edirne Öğretmenevi Meriç Sosyal Tesisleri, unutulmaz bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 29 yaşındaki down sendromlu Şebnem Kuzu için hazırlanan özel düğün töreni, renkli ve duygusal anlara sahne oldu. Süslenen gelin arabasıyla konvoy eşliğinde tesislere gelen genç kız, bu mutlu gününde annesi, kardeşleri, yakınları ve arkadaşları tarafından yalnız bırakılmadı. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği tören, takı merasimiyle başladı.

Tören boyunca neşesi gözlerinden okunan Şebnem Kuzu, davetlilerle birlikte müzik eşliğinde gönlünce eğlendi. Düğünün en özel anlarından biri ise Kuzu'nun ağabeyiyle yaptığı dans oldu. Mutluluğunu düğün pastasını keserek taçlandıran genç kızın heyecanı ve neşesi katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Günebakanlar adlı kadın darbuka ritim grubu, seslendirdikleri ritimlerle düğüne ayrı bir coşku ve renk kattı.

"Çok mutluyuz"

Törenin ardından duygularını paylaşan anne Huriye Okumuş ve ağabey Erdem Okumuş, Şebnem'in mutluluğunu görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu anlamlı günde yanlarında olan tüm yakınlarına ve dostlarına teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA
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