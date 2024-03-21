Down Sendromlu Çocuklar Bingöl\'de Bir Gün Boyunca Polis Oldu

Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören Down sendromlu bireyler, sembolik olarak bir günlüğüne polis oldu.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir çalışma yaptı. Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören Down sendromlu bireylerin polislik hayallerini gerçekleştiren Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, çocuklara üniforma giydirerek, günlük yapılan uygulamalara götürdü. İlk olarak Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne giden özel bireyler, burada polis ağabeyi ve ablalarıyla birlikte vatandaşların işlemini yaptı. Ardından uygulama noktasında araçları durduran Down sendromlu bireyler, kimlik kontrolü işlemlerini gerçekleştirdi. Vatandaşlara bilgilendirme broşürü de dağıtan özel bireyler, son olarak Motosikletli Yunus Timleri ile uygulamalara katıldı.
Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Tokuş, çocukların unutulmaz bir gün geçirmesi için seferber olan başta İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan olmak üzere Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri ile emniyet ailesine teşekkür etti.
Faaliyetle ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ise, "21 Mart Down Sendromu Günü'nde toplumumuzun en renkli çiçekleri olan Down sendromlu çocuklarımız, karşılaştıkları zorluklara rağmen sevgi ve neşe dolu kalpleri ile bizlere ilham vermeye devam ediyor. Down sendromlu çocuklarımız kalplerindeki temiz inanç ile toplumumuzda herkesin eşit olduğu ve her bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirebileceği bir dünyanın mümkün olduğu mesajını veriyor. Down sendromlu çocuklarımızın hayallerinin ve hedeflerinin peşinden gitmelerini desteklemek, onlara inanmak ve toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görmek hepimizin sorumluluğudur" dedi. - BİNGÖL
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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