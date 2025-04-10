Down Sendromlu Deha Kartal'dan Polis Haftası'na Renkli Performans - Son Dakika
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Down Sendromlu Deha Kartal'dan Polis Haftası'na Renkli Performans

Down Sendromlu Deha Kartal\'dan Polis Haftası\'na Renkli Performans

Bartın'da Polis Haftası etkinliğinde Deha Kartal, şarkı söyleyip polis telsiziyle anons yaptı.

10.04.2025 17:34
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Bartın'da Polis Haftası etkinliklerine Down sendromlu Deha Kartal damga vurdu. Polisler için şarkı söyleyen Deha, çok sevdiği polis telsizi ile anons yaptı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, eşi ve Amasra İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal, il prokolü, kaymakamlar, askeri erkan, polis amir ve müdürleri, polis eşleri ve vatandaşlar katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte narkotik köpeği Sis platformdaki ahşap kutulardan birine gizlenen uyuşturucu maddeyi buldu. Ardından sahneye emekli polis memurunun oğlu Down sendromlu Deha Kartal çıktı. Polis ağabeyleri ile sahneye çıkan Deha, "Kerkük Zindanı" şarkısını söyledi. Performansı ile usta sanatçılara taş çıkaran Deha, sözleri ile de davetlileri güldürdü. Mini konser sonunda gazetecilerin "Heyecanlandın mı?" sorusu üzerine ise Deha, "Çok duygulandım. Ağlayacaktım. Polis ağabeylerin gününü kutluyorum" diyerek, onlara öpücük gönderdi. Emniyet Müdürü Ünsal Hayal de, Deha'ya sahnede sürpriz yaptı. Telsizi ile platforma çıkan Emniyet Müdürü Hayal, telsizi Deha'ya uzattı. Deha ve Haber Merkezi'nin karşılıklı anonsları salondakileri güldürdü. Müdür Hayal, konser nedeniyle Deha'ya teşekkür hediyesi de verdi. Ardından polislerden oluşan halk oyunları topluluğu zeybek oynadı. Programın son bölümünde ise polislerden oluşan koro sahne alarak, sevilen türküleri seslendirdi. - BARTIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Down Sendromlu Deha Kartal'dan Polis Haftası'na Renkli Performans - Son Dakika

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