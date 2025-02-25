Down Sendromlu Ethem Ay, Tokat Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü Oldu - Son Dakika
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Down Sendromlu Ethem Ay, Tokat Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü Oldu

Down Sendromlu Ethem Ay, Tokat Belediyesi\'nde Özel Kalem Müdürü Oldu

Tokat'ta down sendromlu Ethem Ay, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından özel kalem müdürü olarak işe alındı ve ilk iş gününde gösterdiği başarı ile takdir topladı. Ethem Ay, görevine hızlı bir başlangıç yaparak misafirleri güler yüzle karşıladı ve programları takip etti.

25.02.2025 15:40  Güncelleme: 15:45
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Tokat'ta down sendromlu Ethem Ay, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından özel kalem müdürü olarak işe alınarak ilk iş gününde gösterdiği başarı ile takdir topladı.

Tokat'ta yaşayan 29 yaşındaki down sendromlu Ethem Ay, Tokat Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak göreve başladı. Ay, bir süre önce Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu makamında ziyaret ederek sohbet etmişti. Görüşmenin ardından Başkan Yazıcıoğlu, Ethem Ay'ı özel kalem müdürü olarak işe almaya karar verdi. Ethem Ay, ilk iş gününde görevine hızlı bir başlangıç yaptı. Gelen misafirleri güler yüzle karşılayan Ay, aynı zamanda Başkan Yazıcıoğlu'nun programlarını takip etti ve misafirlere çay ikram etti. İlk günden büyük bir uyum içinde çalışan Ay, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi.

Yeni özel kalem müdürünün işe hızlı başladığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Ethem kardeşimle birlikte çalışmak büyük keyif verici bir durum. İlk tanıştığımızda çok etkilenmiştim. Allah var. Gerçekten çok kibar, naif ve güzel bir insan. Şimdi ekibimizin bir parçası oldu. Bundan sonra bizimle beraber çalışacak. Maşallah, ilk günden çok hızlı başladı. Düzen, koordinasyon ve iletişimi de sağladı. Vatandaşları da güler yüzle karşılıyor" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Down Sendromlu Ethem Ay, Tokat Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü Oldu - Son Dakika

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