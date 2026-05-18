Down Sendromlu Masal, Yüzmede Türkiye Şampiyonu
Down Sendromlu Masal, Yüzmede Türkiye Şampiyonu

Down Sendromlu Masal, Yüzmede Türkiye Şampiyonu
18.05.2026 15:37
Masal Çelik, Konya'daki Okul Sporları'nda 50 metre serbestte birincilik elde etti.

Zonguldak'ta lösemiyi yendikten sonra yüzmeye başlayan 14 yaşındaki down sendromlu Masal Çelik, Konya'da düzenlenen Okul Sporları müsabakalarında 50 metre serbestte Türkiye birinciliğini kazandı.

Uzun Mehmet Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Masal Çelik, 14-16 Mayıs tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Özel Sporcular Yüzme Türkiye Birinciliği'ne katıldı. Çelik, organizasyonda yıldızlar kategorisi 50 metre serbest yüzmede birincilik elde etti.

Geçen yıl da kürsüye çıkmıştı

Milli sporcu, geçen yıl Mersin'de organize edilen aynı müsabakalarda 100 metre serbest branşında birinci, 50 metre serbestte ise üçüncü olmuştu. Çelik'in daha önce kulüpler bazında 50 metre serbest, sırtüstü ve 100 metre serbest branşlarında da il birincilikleri bulunuyor.

Annesi başarısını değerlendirdi

Çalışmalarını Sirius Özel Sporcular Spor Kulübü antrenörleri Buğra Can Özeken ve Özcan Azaman yönetiminde sürdüren sporcunun annesi Müzeyyen Güler Çelik, kızının azimle çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Çelik, kızının gösterdiği gayret ve başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

