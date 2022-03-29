Down sendromluların çalıştığı kafeye yoğun ilgi - Son Dakika
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Down sendromluların çalıştığı kafeye yoğun ilgi

29.03.2022 00:57
Down sendromluların çalıştığı kafeye yoğun ilgi

Malatya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan proje çerçevesinde hayata geçirilen, down sendromluların çalıştığı kafe, yoğun ilgi görüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan proje çerçevesinde hayata geçirilen, down sendromluların çalıştığı kafe, yoğun ilgi görüyor.

Malatya Sanat Sokağı'nda bulunan Gülen Yüzler Kafe'de down sendromlular hizmet veriyor. Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı, kafeyi açma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vardı, "Hayalimiz vardı. Hayalimiz 3 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 'a talepte bulunduk ve talebimiz gerçekleştirildi. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Gülen yüzler Kafe' de 8 kişi istihdam ediliyor. Kafede down sendromlu gençlerimiz önlük giyiyorlar ve müşterilere çay kahve servisi yapıyorlar. Müşterilerimizle sohbet ediyorlar ve tanışıyorlar" dedi.

Down sendromlu gençlerin çalıştığı Gülen Yüzler Kafe'nin bölgede ilk ve tek olduğunu belirten Vardı, "Böyle güzel bir projeye öncülük ettiğimiz için bizlerde gururluyuz. Kafeye gelen müşterilerimiz takdirle karşılıyorlar ve çok güzel bir yer olmuş diyorlar. Aslında her yerde olması lazım. Bizim arzumuz Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesinin de down sendromlulara kafe açmalarıdır. Çocuklarımız burada sosyal oluyorlar. Pandemi dönemi de geçti. Evlerde kapanma süresi de geçti. Çocuklarımızın etkinlik yapacağı ve sosyalleşeceği yerler olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Down sendromlu Soner Şahin, "Gülen Yüzler Kafe'de çalışıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Misafirlere çay servisi yapıyorum" dedi.

"Kafeye yurt dışından gelen misafirlerimiz de var"

Malatya İnönü üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Ilkım, kendi çocuğunun da down sendromlu olduğunu ve bu kafede onun da çalıştığını belirterek, "Bu kafede çalışan İbrahim benim çocuğum. Eğitim ve aile boyutunda mezun olan öğrencilerimizi bu bireylerle buluşturup sosyalleşmesi adına çeşitli etkinlikler yapıyoruz. İl dışından ziyaretçilerimiz var. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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Selahattin Gürkan, Down Sendromlular, Malatya, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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