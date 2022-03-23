Down sendromuna renkli çoraplarla dikkat çektiler - Son Dakika
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Down sendromuna renkli çoraplarla dikkat çektiler

23.03.2022 09:45
Down sendromuna renkli çoraplarla dikkat çektiler

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Seçer, Down Sendromu Farkındalık Günü için öğrencilerle ellerine renkli çoraplar giyerek down sendromuna dikkat çekti.

Toroslar Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve okul yöneticileri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören down sendromlu bireyler, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i ziyaret etti. Başkan Seçer, lise öğrencilerinin geliştirdiği proje ile ellerine renkli çoraplar giydi.

"Mersin çok güzel bir yer, çok daha güzel olacak"

Ziyarette, Şifa Hatun Sağlık Meslek Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, okul yöneticileri ile Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören down sendromlu bireyler yer aldı. Öğrenciler ve gençlerin Mersin'le ilgili taleplerini dinleyen Başkan Seçer, Mersin ve Mersinlilik vurgusu yaptı. Seçer, "Mersin'de yaşayan herkes nereden gelmiş olursa olsun Mersinlidir. Gençlerimiz bunun farkında olmalı. Bir aidiyetlerinin olması lazım. Şehir dışında gururla 'Mersinliyim' demeleri lazım. Biz de Mersin'i tanıtmak için büyük uğraş veriyoruz. Mersin çok güzel, çok daha güzel olacak. Mersin'i hepimiz sahipleneceğiz. Atatürk'ün dediği gibi; Mersinliler Mersin'e sahip çıkacak" dedi.

Gençlere "Mersin'de ne olmasını istersiniz?" diye soran Seçer, gençlerden yabancı dil kursları, bisiklet yollarının artırılması taleplerini aldı. Başkan Seçer de yabancı dil kursu talebinde bulunan gençlere; Meslek Edindirme Merkezinde (MERCEK) başlatılan yabancı dil kurslarını önerdi. Bisiklet yollarının artırılmasına kendisinin de önem verdiğini belirten ve bu yönde yapılan çalışmaları anlatan Seçer, gençlere Büyükşehir Belediyesinin spor kulüplerinin maçlarını takip etmeleri çağrısında da bulundu.

Ziyaret, lise öğrencilerinin down sendromuna dikkat çekmek için geliştirdikleri ve ellerine renkli çorap giyerek oluşturdukları farkındalık ile sona erdi. - MERSİN

Down sendromuna renkli çoraplarla dikkat çektiler
Down sendromuna renkli çoraplarla dikkat çektiler
Down sendromuna renkli çoraplarla dikkat çektiler

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Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Mersin, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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