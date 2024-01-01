 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DPÜ Eğitim Fakültesi'nde Matematik Tarihine Yolculuk Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

DPÜ Eğitim Fakültesi'nde Matematik Tarihine Yolculuk Etkinliği Düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi'nde Matematik, Bilim ve Eğitim Topluluğu tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik 'Matematik Tarihine Yolculuk-3' başlıklı etkinlik düzenlendi. Etkinlik, 11 farklı öğrenme istasyonunu içeriyordu ve Kütahya il merkezindeki farklı ortaokullardan gelen 100'ün üstünde öğrenciye uygulandı. Etkinlikte, öğrencilere yardım etmek için bölümün 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile akademisyenler de yer aldı. Etkinlikte yer alan okulların öğretmenleri ve öğrenciler, etkinlikten memnun kaldıklarını ve matematiğe olan ilgilerinin arttığını ifade ettiler.

DPÜ Eğitim Fakültesi\'nde Matematik Tarihine Yolculuk Etkinliği Düzenlendi
01.01.2024 - 11:12,
Abone Ol

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesinde, Matematik, Bilim ve Eğitim Topluluğu tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik "Matematik Tarihine Yolculuk-3" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Eğitim Fakültesinde Matematik, Bilim ve Eğitim Topluluğu tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen ve Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Seçil Yemen Karpuzcu'nun yürüttüğü Matematik Tarihi dersi kapsamında geliştirilen ve 11 farklı öğrenme istasyonunu içeren etkinlik, Kütahya il merkezindeki farklı ortaokullardan gelen 100'ün üstünde öğrenciye İlköğretim Matematik Öğretmenliği 1. sınıf öğrencileri eşliğinde uygulandı. Bölümün 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile akademisyenler de etkinlikte 1. sınıf öğrencilerine yardım ederek etkinliğin konuk öğrencilerin ilgisini daha çok nasıl çekebileceği konusunda anlatımlarda bulundular.

Katılımcı okulların öğretmenleri etkinliklerden memnun kaldıklarını, öğrencilerinin merakla ve eğlenerek çalıştıklarını ifade ederek öğrencilere ve öğretim üyelere teşekkür ettiler.

Etkinliğe katılan ortaokul öğrencileri ile yapılan sohbette ise öğrenciler matematiğe karşı meraklarının ve ilgilerinin arttığını ifade ettiler.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Dekan yardımcıları Doç. Dr. Murat Bartan ve Dr. Öğr. Üyesi Handan Kılıç Şahin ve Kütahya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Topuz etkinliği ziyaret ederek tüm etkinlik uygulamalarına katıldılar. Şube Müdürü Mustafa Topuz, Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'a Dr. Öğr. Üyesi Seçil Yemen Karpuzcu'ya ve öğrencilere tebriklerini iletti ve etkinliğin daha çok okulu kapsayacak biçimde genişletilmesi konusunda akademisyenlerle görüş alışverişinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kütahya, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DPÜ Eğitim Fakültesi'nde Matematik Tarihine Yolculuk Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika


11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01
Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:59
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari: Savaş 2024'te de devam edecek İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari: Savaş 2024'te de devam edecek
09:58
Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum

Son Dakika
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58 Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45 Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 12:15:32. #1.12#
SON DAKİKA: DPÜ Eğitim Fakültesi'nde Matematik Tarihine Yolculuk Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement