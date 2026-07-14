DPÜ Rektörü: 15 Temmuz, milli birlik dönüm noktası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DPÜ Rektörü: 15 Temmuz, milli birlik dönüm noktası

DPÜ Rektörü: 15 Temmuz, milli birlik dönüm noktası
14.07.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 15 Temmuz'un 10. yılında yaptığı konuşmada, FETÖ'nün darbe girişiminin milletin iradesiyle bertaraf edildiğini vurguladı. 'Zafer bizimdir' diyen Kızıltoprak, o gece devlet-millet bütünleşmesinin en güçlü yaşandığını belirtti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, FETÖ'nün hain darbe girişiminin Türk milletinin sarsılmaz iradesi sayesinde bertaraf edildiğini belirterek, 15 Temmuz'un milli birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde ortaya konulduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

DPÜ'de gerçekleştirilen anma programında konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, konuşmasına üniversitenin temsil ettiği değerlere vurgu yaparak başladı. Üniversitenin bayrağının, şehitlerin fedakarlığını ve Türk milletinin sarsılmaz iradesini simgelediğini belirten Rektör Kızıltoprak, "Biz toprağa düşeriz ancak sancağımızı düşürmeyiz" sözleriyle Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin hiçbir zaman zedelenmeyeceğini ifade etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ'nün yıllar boyunca dini değerleri istismar ederek devletin kurumlarına sinsice sızdığını dile getiren Kızıltoprak, örgütün milletin emeğini, alın terini ve güvenini suistimal ettiğini söyledi. FETÖ'nün farklı kimlikler ve maskeler altında gerçek niyetini uzun yıllar gizlediğini belirten Kızıltoprak, darbe girişimiyle birlikte bu maskelerin tamamen düştüğünü kaydetti.

Terör örgütlerinin sadece cana değil, devlet düzenine, milli değerlere ve toplumsal huzura da kastettiğini ifade eden Süleyman Kızıltoprak, "Terör örgütü düzen istemez, devlet istemez, otorite istemez, değer istemez. Bütün bunları istismar ederek başka odakların çıkarlarına hizmet eder" dedi.

"Milletine silah doğrultan hiçbir yapı bu milletin vicdanında yer bulamaz"

15 Temmuz gecesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalandığını, emniyet teşkilatının, güvenlik güçlerinin ve masum vatandaşların hedef alındığını hatırlatan Kızıltoprak, darbecilerin kendi milletine silah doğrulmasının tarihe kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Türk milletinin bu ihaneti hiçbir zaman unutmayacağını vurgulayan Prof. Dr. Kızıltoprak, FETÖ'nün tarih boyunca en karanlık ihanetlerden biri olarak anılacağını belirterek, "Kendi milletine silah doğrultan hiçbir yapı hiçbir zaman bu milletin vicdanında yer bulamayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın çağrısı darbecilerin hesaplarını bozdu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi gecesi yaptığı meydanlara çıkma çağrısının tarihi bir liderlik örneği olduğunu ifade eden Kızıltoprak, bu çağrının darbecilerin tüm planlarını bozduğunu söyledi.

Milletin liderine duyduğu güvenle meydanları doldurduğunu belirten Kızıltoprak, vatandaşların devletine, demokrasisine ve meşru yönetime sahip çıktığını dile getirerek, "15 Temmuz gecesi milletimiz lideriyle bütünleşmiş, devletine sahip çıkmıştır." dedi.

15 Temmuz gecesinde toplumun her kesiminin tek yürek olduğunu söyleyen Kızıltoprak, kadınların, gençlerin, yaşlıların, çiftçilerin, işçilerin ve memurların meydanlarda demokrasi nöbeti tuttuğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla milyonların meydanlara çıktığını belirten Kızıltoprak, vatandaşların tankların önüne yürüdüğünü, kurşunlara göğüs gerdiğini, ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasiye sahip çıktığını söyledi. Bazı vatandaşların ise minarelerden salalar okuyarak milli direnişe destek verdiğini dile getiren Kızıltoprak, o gece herkesin vatanın elden gitmesi halinde milletin de büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağını bildiğini ifade etti.

"O gece hiçbir makam konuşmadı. O gece bir lider konuştu, bir millet konuştu. Hiçbir unvan konuşmadı, konuşan sadece millet oldu" diyen Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 15 Temmuz'un devlet-millet bütünleşmesinin en güçlü şekilde yaşandığı gece olarak tarihe geçtiğini söyledi.

"Bir devletin en büyük gücü milletidir"

15 Temmuz'un birçok önemli ders verdiğini ifade eden Rektör Kızıltoprak, bunların en başında devletin en büyük gücünün millet olduğunu gösterdiğini söyledi.

Türk milletinin gerektiğinde vatanı uğruna canını vermekten çekinmediğini belirten Rektör Kızıltoprak, vatan sevgisi, bayrak aşkı, milli birlik ruhu ve İslam davasının milyonlarca insanın ortak vicdanında birleştiğini ifade etti.

15 Temmuz'un aynı zamanda büyük acıların yaşandığı bir gün olduğunu belirten Kızıltoprak, şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andıklarını söyledi.

Şehitlerin isimlerinin sokaklarda, meydanlarda ve üniversite kampüslerinde yaşatıldığını ifade eden Kızıltoprak, düzenlenen anma programlarında Kur'an-ı Kerim okunarak şehitlerin ruhlarına dualar gönderilmeye devam edileceğini belirtti.

Konuşmasının sonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde milli iradeye bağlılıklarını bir kez daha vurgulayan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Zafer bizimdir; çünkü irade bizimdir, devlet bizimdir, cumhuriyet bizimdir, bayrak bizimdir, vatan bizimdir, gelecek bizimdir. Gelecek bu millete inanan ve bu millete güvenenlerindir." ifadelerini kullandı.

Rektör Kızıltoprak, konuşmasını tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek tamamlarken, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin daim olması, devletin ebediyen payidar kalması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daima muzaffer olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Süleyman Kızıltoprak, Demokrasi, 15 Temmuz, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DPÜ Rektörü: 15 Temmuz, milli birlik dönüm noktası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler o anlar kamerada Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler; o anlar kamerada
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
İmamoğlu’nun ’bilirkişi’ davası ertelendi İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Survivor Lina’dan peş peşe itiraflar: Çöpten yemek karıştırdım Survivor Lina'dan peş peşe itiraflar: Çöpten yemek karıştırdım
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:32
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
10:21
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 12:49:11. #7.13#
SON DAKİKA: DPÜ Rektörü: 15 Temmuz, milli birlik dönüm noktası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.