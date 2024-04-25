Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi\'nde çocuklar eğlendi

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Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi'nde bir araya gelen tedavi gören çocuklar ve aileleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gönüllerince kutladı. Pasta kesen ve oyunlar oynayan çocuklar, Nasrettin Hoca ile dans etti. Çocukların bir nebzede olsa yüzlerinde tebessüm oluşturmanın kendilerine huzur verdiğini belirten Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bilgi, "Her yıl onlarla birlikte bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Burada tedavi gören hastalarımız, bir yere hareket edemiyorlar. Onlar için çok güzel bir etkinlik oldu. Kendi hastanemizin bahçesinde olsa da onları mutlu etmeye çalıştık" dedi.

Aile Meclisi Derneği Başkanı Şerafettin Torun ise, "Biz sadece 23 Nisan'da değil, diğer bayramlarda da çocuklarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi olanların kıyafetlerinden tutunda tüm ihtiyaçlarına kadar destek oluyoruz. Bugün burada olmaktan dolayı mutluyum" diye konuştu. - BURSA