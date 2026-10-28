Dr. Öğretim Üyesi Kara: "Cumhuriyet’in kalıcılığı anayasa hükümleri kadar dürüstlüğü, sorumluluğu, hakkaniyeti ve kamu yararını benimseyen insanların yetişmesine bağlıdır" - Son Dakika
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Dr. Öğretim Üyesi Kara: "Cumhuriyet’in kalıcılığı anayasa hükümleri kadar dürüstlüğü, sorumluluğu, hakkaniyeti ve kamu yararını benimseyen insanların yetişmesine bağlıdır"

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Dr. Öğretim Üyesi Kara: "Cumhuriyet’in kalıcılığı anayasa hükümleri kadar dürüstlüğü, sorumluluğu, hakkaniyeti ve kamu yararını benimseyen insanların yetişmesine bağlıdır"
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İnönü Üniversitesi’nde Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla "Bir Devletin Yeniden Kuruluşu, Bir Milletin Gelecek İradesi" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi'nde Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla "Bir Devletin Yeniden Kuruluşu, Bir Milletin Gelecek İradesi" başlıklı konferans gerçekleştirildi. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kara, Cumhuriyet'in kalıcılığının anayasa hükümleri kadar dürüstlüğü, sorumluluğu, hakkaniyeti ve kamu yararını benimseyen insanların yetişmesine bağlı olduğunu belirterek, "Gençlerimize tavsiyem, 1923'ü öğrenin ama 2123'ü düşünün. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının tarihini sizin ortaya koyacağınız bilgi, sorumluluk ve emek şekillendirecektir" dedi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik, askeri erkan, akademik ile idari personel ve öğrenciler katıldı. Konferansta konuşan Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kara, Cumhuriyet'in ağır savaş yıllarının ardından devralınan bürokratik birikim ve millet iradesiyle inşa edildiğini belirterek, Malatya'nın Milli Mücadele ve Cumhuriyet tarihindeki stratejik önemine dikkat çekti. Kara, "Cumhuriyet, uzun savaş yıllarının ve ağır insani kayıpların içinden doğmuştur. 1923 tarihi geçmişin tüm birikiminin yok sayıldığı bir an değil, yetişmiş insan gücünün, askeri ve idari tecrübenin millet iradesiyle yeni bir devlete dönüştürülmesidir. Amasya Genelgesi'nden Erzurum ve Sivas kongrelerine, TBMM'nin açılışından Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na uzanan süreçte 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi yeni yönetimin temeli olmuştur. Malatya da 1919'da Ali Galip olayında gösterdiği duruşla, 1931'de demir yoluna kavuşması, 1937'de açılan fabrikası ve hastanesiyle Cumhuriyet'in Anadolu'daki kurumsallaşmasının en somut örneklerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in yalnızca kanun maddelerinden ibaret olmadığını, ahlaki bir ideal taşıdığını vurgulayan Kara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir, Cumhuriyet fazilettir" sözünü hatırlatarak, "Cumhuriyet'in kalıcılığı anayasa hükümleri kadar dürüstlüğü, sorumluluğu, hakkaniyeti ve kamu yararını benimseyen insanların yetişmesine bağlıdır. Eğitimden sağlığa, ekonomiden bilime kadar her alandaki gelişme bu idealin eseridir. Nitekim 6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizi ve geleceğimizi yeniden inşa ederken de yine bilimin, dayanışmanın ve kurumların sürekliliğine ihtiyaç duyuyoruz. Gençlerimize tavsiyem, 1923'ü öğrenin ama 2123'ü düşünün. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının tarihini sizin ortaya koyacağınız bilgi, sorumluluk ve emek şekillendirecektir" şeklinde konuştu.

Program, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Milli Mücadele kahramanları ve tüm şehitlerin rahmet ve minnetle anılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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