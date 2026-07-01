Dr. Sevim Özkan Emet MYO Müdür Yardımcısı Oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdür Yardımcılığı görevine, Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan asaleten atandı.

Emet Meslek Yüksekokulu bünyesinde görev yapan Dr. Sevim Özkan, 2023 yılından bu yana Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlayan Dr. Özkan'ın uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bilimsel makalelerinin yanı sıra kitap ve kitap bölümü çalışmaları da bulunuyor.

Emet Meslek Yüksekokulu'nda ekonomi ve maliye alanlarında ders veren Dr. Özkan, akademik çalışmalarını ve bilimsel yayın faaliyetlerini sürdürüyor. - KÜTAHYA