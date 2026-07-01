Dr. Sevim Özkan Emet MYO Müdür Yardımcısı Oldu - Son Dakika
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Dr. Sevim Özkan Emet MYO Müdür Yardımcısı Oldu

Dr. Sevim Özkan Emet MYO Müdür Yardımcısı Oldu
01.07.2026 13:18
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Dr. Sevim Özkan, Kütahya'daki Emet MYO Müdür Yardımcılığı görevine asaleten atandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdür Yardımcılığı görevine, Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan asaleten atandı.

Emet Meslek Yüksekokulu bünyesinde görev yapan Dr. Sevim Özkan, 2023 yılından bu yana Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlayan Dr. Özkan'ın uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bilimsel makalelerinin yanı sıra kitap ve kitap bölümü çalışmaları da bulunuyor.

Emet Meslek Yüksekokulu'nda ekonomi ve maliye alanlarında ders veren Dr. Özkan, akademik çalışmalarını ve bilimsel yayın faaliyetlerini sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kütahya, Finans, Eğitim, Yaşam, Yerel, Emet, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dr. Sevim Özkan Emet MYO Müdür Yardımcısı Oldu - Son Dakika

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