Yerel

Drift atan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulandı

NİĞDE - Niğde'de cadde ortasında drift atarak çevreyi rahatsız eden şahsa idari para cezası uygulandı.

Olay Niğde merkez Selçuklu Caddesi Kendirli Camii önünde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyreden otomobil sürücüsü birden drift atarak çevreyi rahatsız etmeye başlayınca sürücüye KTK'nın 67/1-d maddesi uyarınca 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; " Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 7-24 çalışan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz, kıymetli vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir fiil cezasız kalmayacaktır." ifadelerine yer verildi.