Driftçi sürücüye 35 bin 368 TL ceza - Son Dakika
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Yerel

Driftçi sürücüye 35 bin 368 TL ceza

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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, Fatih Mahallesi civarında drift yapan aracın sürücüsüne 35 bin 368 TL para cezası kesti. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti ve aracın plakası ile sürücüsü belirlendi. Sürücüye 32 bin 233 TL para cezası ve 60 gün ehliyetine el konuldu. Ayrıca, aracın geçerli bir muayenesi olmadığı için araç sahibine 3 bin 135 TL ek ceza uygulandı.

14.03.2024 01:55  Güncelleme: 01:57
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Driftçi sürücüye 35 bin 368 bin TL ceza

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, Fatih Mahallesi civarında drift yapan aracın sürücüsüne 35 bin 368 TL para cezası kesti.

Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda aracın plakası ve sürücüsü belirlendi. Sürücüye 32 bin 233 TL para cezası kesildi ve ehliyetine 60 gün el konuldu. Ayrıca, aracın geçerli bir muayenesi olmadığı için araç sahibine 3 bin 135 TL ek ceza uygulandı.

Driftçi sürücüye 35 bin 368 TL ceza
Kaynak: İHA

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Driftçi sürücüye 35 bin 368 TL ceza - Son Dakika

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