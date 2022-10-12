Drujba petrol hattında sızıntı - Son Dakika
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Drujba petrol hattında sızıntı

12.10.2022 10:27
Drujba petrol hattında sızıntı

Polonya, Rusya'dan Avrupa'ya ham petrol taşıyan Drujba petrol boru hattında sızıntı tespit edildiğini açıkladı.

Polonya, Rusya'dan Avrupa'ya ham petrol taşıyan Drujba petrol boru hattında sızıntı tespit edildiğini açıkladı.

Polonya petrol boru hattı operatörü PERN, dün gece Rusya'dan Avrupa'ya ham petrol taşıyan Drujba petrol boru hattında sızıntı tespit edildiğini açıkladı. PERN tarafından yapılan açıklamada, Plock şehrine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki boru hattının 1'inci hattında meydana gelen sızıntının nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı. Bölgenin güvenlik altına alındığı ve boru hattının 2'nci hattında herhangi bir problemin olmadığı bildirilen açıklamada, "Şu anda tüm PERN hizmetleri (teknik, operasyonel, itfaiyeciler ve çevre koruma) bu tür durum için sağlanan senaryolara göre gereken önlemleri alıyor" denildi.

Rusya, Drujba boru hattı aracılığıyla Avrupa'ya ayda yaklaşık 3,2 milyon ton ham petrol tedarik ediyor. Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti, Ruslardan petrol almaya devam etmek istediklerinden bu rota teknik olarak Rus petrolüne karşı AB ambargosunun dışında tutuluyor. - VARŞOVA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Drujba petrol hattında sızıntı - Son Dakika

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